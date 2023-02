WIESBADEN (ots) -Jahr 2022 (Schätzung, vorläufig, Originalwerte)+1,0 % gegenüber 2021 (real)+19,2 % gegenüber 2021 (nominal)Der Großhandel in Deutschland hat im Jahr 2022 nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) einen neuen Rekordumsatz erwirtschaftet. Demnach erzielte der Großhandel 2022 real (preisbereinigt) 1,0 % sowie nominal (nicht preisbereinigt) 19,2 % mehr Umsatz als im bislang umsatzstärksten Jahr 2021. Gegenüber 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland, stiegen die Umsätze real um 4,9 % und nominal um 30,7 %. Die Differenz zwischen den realen und nominalen Umsätzen spiegelt die enormen Steigerungen der Erzeugerpreise im Großhandel wider, die zusammen mit den coronabedingten Störungen des globalen Warenverkehrs und den damit einhergehenden Lieferkettenproblemen die reale Umsatzentwicklung gedämpft haben dürften.Der Großhandel agiert einerseits als Bindeglied zwischen Unternehmen in zwei unterschiedlichen Produktionsstufen der industriellen Wertschöpfung, indem er die Industrie- und Handwerksbetriebe mit Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern beliefert (Produktionsverbindungshandel). Andererseits beliefert der Großhandel den Einzelhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des privaten Konsums (Konsumtionsverbindungshandel). Weiterhin ist ein Teil der Großhändler auch als Exporteure tätig. Für den Produktions- und den Konsumtionsverbindungshandel sind aktuell die Ergebnisse von Januar bis November 2022 verfügbar.Produktionsverbindungshandel: Steigende Nachfrage nach InvestitionsgüternIm bisherigen Jahresverlauf von Januar bis November 2022 wurde im Produktionsverbindungshandel, das heißt dem Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen, real 1,2 % mehr Umsatz erwirtschaftet als in den ersten elf Monaten des Jahres 2021. Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2022 stieg die Nachfrage nach Investitionsgütern im Großhandel mit speziellen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör (+5,9 %) und im Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (+4,7 %) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum besonders deutlich.Starker Umsatzeinbruch im Großhandel mit lebenden TierenIm Gegensatz dazu verbuchte der Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren im Zeitraum von Januar bis November 2022 einen realen Umsatzrückgang von 3,0 % zum Vorjahreszeitraum. Während die realen Umsätze im Großhandel mit Getreide, Rohtabak und Futtermitteln nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums stagnierten (+0,1 %), verzeichnete der Großhandel mit lebenden Tieren (Vieh) unter allen erfassten Großhandelsbranchen mit einem Minus von 10,3 % den größten Umsatzeinbruch im Betrachtungszeitraum.Großhandel mit Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffen rückläufig - Erholung im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen nach Umsatzeinbruch 2021Besonders groß waren die Rückgänge im Großhandel mit Holz und Baustoffen (-6,3 %), mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (-3,8 %) und mit chemischen Erzeugnissen (-3,4 %), die auf mögliche Lieferengpässe hindeuten. Lediglich im Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen wurde trotz enormer Preissteigerungen ein reales Umsatzplus von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum generiert. Dieser Umsatzanstieg lässt sich vor allem durch den starken coronabedingten Umsatzeinbruch zu Beginn des Jahres 2021 erklären, von dem sich die Branche seitdem langsam erholt.Konsumtionsverbindungshandel: Großhandel mit Bekleidung und Schuhen mit deutlichen ZuwachsDer Großhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel) erzielte von Januar bis November 2022 real 1,3 % mehr Umsatz als im selben Zeitraum des Jahres 2021. Sowohl im Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern als auch im Großhandel mit Lebensmittel stiegen die Umsätze zum Vorjahreszeitraum um 1,8 % beziehungsweise 1,1 % an. Der Großhandel mit Bekleidung und Schuhen erwirtschaftete in den ersten elf Monaten des Jahres 2022 ein Plus von 17,6 %. Nach Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen verbuchte der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren im Jahr 2022 besonders hohe Zuwächse gegenüber dem Vorjahr, die jedoch nicht ausreichten, die coronabedingten Verluste der beiden Vorjahre zu kompensieren.Methodische Hinweise:Die Schätzung des realen und nominalen Jahresumsatzes 2022 basiert auf den vorliegenden Großhandelsumsätzen für die Monate Januar bis November 2022 und geschätzten Umsätzen im Dezember 2022. Sie berücksichtigt auch die Auswirkungen der Lieferengpässe, Preissteigerungen sowie die Revisionen bei der Konjunkturstatistik im Großhandel nach zwölf Monaten - insbesondere in den Berichtsmonaten November und Dezember. Die Schätzung sowie die im Text angeführten Veränderungsraten basieren auf Originaldaten.Basierend auf dieser Schätzmethodik ergibt sich im Großhandel insgesamt ein Intervall für den realen Umsatzrückgang von 0,9 % bis 1,0 % sowie für den nominalen Umsatzzuwachs von 18,7 % bis 19,7 % im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr.Weitere Informationen:Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse. Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik Großhandel und Handelsvermittlung bietet die Tabelle Großhandelsumsatz (45211-0004) in der Datenbank GENESIS-Online. Weitere Ergebnisse sind zudem auf der Themenseite "Groß- und Einzelhandel" verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.