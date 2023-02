Nach dem positiven Trendbruch in der ersten Jahreshälfte 2022 drehte der Aktienkurs von Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) an der oberen blauen Dreieckslinie bei etwa 0,05 Australischen Dollar und fiel im Oktober auf die untere Dreieckslinie zurück.Mit dem Monatswechsel in den November setzte erneut eine Aufwärtsbewegung ein, die vor wenigen Tagen in der zweiten Welle die obere blaue Dreieckslinie mit hohen Umsätzen überwinden und bis zur Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...