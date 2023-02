Der DAX startet trotz starker Vorgaben von den US-Börsen am Dienstag zunächst unverändert. Rund 30 Minuten vor Beginn des Xetra-Handels notiert der deutsche Leitindex bei 15.411 Zählern. Am Nachmittag werden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für den Januar veröffentlicht. Volkswirte rechnen mit einem Zuwachs von 6,2 Prozent, nach einem Plus von 6,5 Prozent im Dezember. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann die Erzeugerpreise zur Veröffentlichung an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

