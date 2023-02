DJ EUREX/Renten-Futures starten freundlich vor US-Inflation

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen vor Eröffung der Kassamärkte. Der Optimismus überrascht einige Händler, die mit mehr Vorsicht beim Start in den Tag erwartet hätten. Schließlich stehen am Nachmittag neue US-Inflationsdaten an.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 13 Ticks auf 136,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,32 Prozent und das Tagestief bei 135,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.500 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 36 Ticks auf 142,64 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 116,82 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2023 02:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.