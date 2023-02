EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Sparda Bank Hannover setzt auf USU IT Service Management



14.02.2023 / 09:10 CET/CEST

Möglingen, 14. Februar 2023 Für die Optimierung zentraler Prozesse im IT Service Management (ITSM) nutzt die Sparda Bank Hannover künftig die Lösung USU IT Service Management. Der Subscription-Vertrag beinhaltet die Lizenznutzung der USU-Software inklusive Wartung über zunächst 36 Monate. Infrastruktur und Betrieb stellt der IT-Provider der Sparda Bank Hannover, die Atruvia AG, zur Verfügung. Die Entscheidung zugunsten USU fiel nach einer Marktevaluierung aufgrund der Funktionsbreite und -tiefe der modularen und skalierbaren USU-Lösung sowie der hohen fachlichen Expertise des USU-Implementierungspartners GentlemenGroup. Ein wichtiger Aspekt war außerdem, dass auch Atruvia als Service-Provider aller Volks- und Raiffeisenbanken die USU-Lösung im Einsatz hat und daher ein reibungsloser Betrieb gewährleistet ist. Zum Einsatz kommt außerdem ein "Starter-Paket" von USU mit vorkonfigurierten Standard-Prozessen und Schnittstellen, welches die Betriebsbereitschaft innerhalb weniger Tage ermöglicht. Geplant ist die Umsetzung von Incident und Inventory Management, für die Nutzung durch Endkunden soll das USU Self Service Management-Portal etabliert werden. "Wir freuen uns, dass wir der Sparda Bank Hannover mit unserer ITSM-Gesamtlösung konkrete Mehrwerte bieten können. Dazu kommt, dass der Einsatz des gleichen Systems beim IT-Dienstleister Atruvia für einen reibungslosen Betrieb sorgt. Daher kann diese Lösung auch für andere Sparda Banken interessant sein", so Peter Stanjeck, Managing Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: https://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

