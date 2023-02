Der DAX startete am gestrigen Montag mit einem Kursaufschlag von 0,6% in die neue Woche. Rückblick: Nachdem der DAX am Freitag an der Volumenspitze bei 15.250/15.225 nach oben abgedreht war, konnten die Blue Chips zum Start in die neue Woche an die jüngste Aufwärtstendenz anknüpfen. Schon zum Opening bei 15.322 notierte der Index im Plus und setzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...