Der Industriedienstleister Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006) will der Hauptversammlung am 20. April 2023 eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie vorschlagen, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre die Mindestdividende von 1,00 Euro sowie eine einmalige Sonderdividende von 3,75 Euro aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona, der ehemaligen Gebäudemanagement-Sparte von ...

