Wiesbaden - Im Jahr 2022 sind in Deutschland mehr Karnevalsartikel importiert worden als vor der Corona-Pandemie. Im Vergleich zu 2019 stieg der Import um 12,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Verglichen mit 2021 gab es sogar einen Anstieg von 47,4 Prozent. Insgesamt wurden 2022 Karnevals- und Unterhaltungsartikel im Wert von 114,9 Millionen Euro importiert. Wichtigstes Herkunftsland der Artikel für den deutschen Markt war China. Drei Viertel (75,4 Prozent) der im letzten Jahr importierten Artikel kamen von dort.



Der Export von Karnevalsartikeln steigerte sich gegenüber 2021 um 17,1 Prozent auf 50,3 Millionen Euro. Er lag damit auch leicht (+1,7 Prozent) über dem Wert von 2019 (49,5 Millionen Euro). Größter Abnehmer deutscher Karnevals- und Unterhaltungsartikel war Österreich - 23 Prozent aller exportierten Karnevalsartikel gingen in das Nachbarland. In den Jahren vor Ausbruch der Pandemie hatte der Außenhandel mit Karnevals- und Unterhaltungsartikeln stetig zugenommen.



Im Jahr 2019 wurden Artikel im Wert von insgesamt 102,1 Millionen Euro importiert. Das waren gut zwei Drittel (+68,6 Prozent) mehr als zehn Jahre zuvor (2009: 60,6 Millionen Euro). Auch die Exporte legten im selben Zeitraum um mehr als die Hälfte zu (+58,9 Prozent).

