London (ots/PRNewswire) -Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von weltweiten Beratungs- und bedarfsorientierten Personallösungen für Führungskräfte, hat im Januar 2023 eine Beraterin für sein Geschäftsfeld Executive Search in Europa und Südafrika eingestellt.Silvia Beraldo ist bei Heidrick & Struggles als Führungskraft in der Mailänder Niederlassung tätig. Silvia ist Teil der Bereiche Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie Verbrauchermärkte und hat sich auf die Bereiche Personalwesen und organisatorische Dienstleistungen spezialisiert. Zuvor war sie als Chief HR & Organization Officer und Leiterin der Abteilung Immobilien und Facility-Management in Unternehmen der schnell wachsenden Konsumgüter- und Pharmabranche tätig."Um ihre strategischen Geschäftsziele zu erreichen, suchen Unternehmen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit nach kreativen, wirkungsvollen Lösungen", so Niccolo Calabresi, verantwortlicher Partner in Mailand. "Silvias fundiertes Fachwissen und ihre Erfahrung werden dazu beitragen, unsere Kunden in der sich rasch verändernden Verbraucherumgebung voranzubringen."Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von internationaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf an Führungskräften und Beratung der weltweit führenden Unternehmen deckt. In unserer Rolle als zuverlässige Führungsberater arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bringen wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftesuche, Diversität und Integration, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Organisations- und Teamentwicklung, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zusammen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time.®