Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltgrößten (https://www.knowbe4.com/forrester-wave-security-awareness-training) Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, tritt der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) (https://aka.ms/MISA) bei und integriert sein neues SecurityCoach-Produkt in die Microsoft-Sicherheitsprodukte:- Microsoft Azure Active Directory- Microsoft Defender for Cloud AppsDie beiden Sicherheitsorganisationen haben zusammengearbeitet, um durch Produktintegration zur Unterstützung von Echtzeit-Sicherheits-Coaching riskantes Verhalten zu reduzieren. SecurityCoach hilft IT-Sicherheitsexperten bei der Entwicklung einer starken Sicherheitskultur, indem es Echtzeit-Sicherheits-Coaching für ihre Benutzer als Reaktion auf riskantes Sicherheitsverhalten ermöglicht. IT-/Sicherheitsexperten können ihre Echtzeit-Coaching-Kampagnen so konfigurieren, dass sie ihren Benutzern sofort einen Sicherheitstipp zu einem erkannten Ereignis geben.Der Anbieter wird Schritt-für-Schritt-Anleitungen und weitere Empfehlungen bereitstellen, um IT- und IT-Sicherheitsexperten bei der schnellen und problemlosen Integration und Datensynchronisierung während des Implementierungsprozesses zu unterstützen. KnowBe4 integriert oder arbeitet mit über 20 der weltweit führenden Cybersicherheitsplattformen in den Bereichen Endpunkt-, Netzwerk-, Identitäts-, Cloud- und Datensicherheit zusammen https://www.knowbe4.com/integrations. Weitere Informationen über SecurityCoach finden Sie unter www.knowbe4.com/securitycoach.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5440466