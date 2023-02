EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CLIQ Digital AG: Einladung zur Konferenzschaltung anlässlich der Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2022



14.02.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CLIQ Digital AG: Einladung zur Konferenzschaltung anlässlich der Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2022 DÜSSELDORF, 14. Februar 2023 - Die CLIQ Digital AG wird am Dienstag, den 21. Februar 2023, die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen. Der Vorstand wird die finanziellen Highlights des Unternehmens während einer Videokonferenz vorstellen. Der Geschäftsbericht sowie die erläuternde Präsentation für die Videokonferenz werden ab 7.30 Uhr MEZ unter https://cliqdigital.com/investors veröffentlicht. Konferenzschaltung Eine Live-Videokonferenz mit Webcast wird um 13.00 Uhr MEZ stattfinden und von Ben Bos in englischer Sprache geleitet. Um an der Videokonferenz teilzunehmen, ist eine vorherige Registrierung mit Angabe der Kontaktdaten unter https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ds8RG3mMTPqokc2xtN9v9Q erforderlich. Ben Bos wird Fragen beantworten, die bis spätestens 60 Minuten vor der Videokonferenz per E-Mail an investors@cliqdigital.com übermittelt wurden. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss an die Videokonferenz unter: https://cliqdigital.com/investors/financials verfügbar sein.

Kontakte Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Medienarbeit: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111

Finanzkalender Geschäftsbericht 2022 und Videokonferenz Dienstag 21. Februar 2023 Hauptversammlung 2023 Donnerstag 6. April 2023 Finanzbericht Q1 2023 und Videokonferenz Donnerstag 4. Mai 2023 Halbjahresfinanzbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023

Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

14.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com