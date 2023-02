DJ Flutter Entertainment will mit Aktionären über US-Listing beraten

Von Ian Walker

DUBLIN (Dow Jones)--Der Glückspielkonzern Flutter Entertainment will mit seinen Aktionären über ein potenzielles US-Listing beraten. Die in Dublin ansässige Gesellschaft erklärte, dass eine Börsennotierung in den USA eine Reihe langfristiger strategischer und kapitalmarktbezogener Vorteile mit sich bringen würde, darunter eine größere Gesamtliquidität der Aktien und auch die Möglichkeit, eine primäre US-Notierung anzustreben. Sollten die Aktionäre das Vorhaben unterstützen, würde dies Vorrang vor den Plänen haben, eine kleine Beteiligung an der Sparte FanDuel an die Börse zu bringen. Flutter Entertainment ist an der London Stock Exchange notiert.

February 14, 2023 03:06 ET (08:06 GMT)

