Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft etwas fester. Die Vorgaben aus den USA sind zwar klar positiv.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft etwas fester. Die Vorgaben aus den USA sind zwar klar positiv. Marktteilnehmer dürften sich allerdings im Vorfeld der US-Inflationszahlen vom Nachmittag mit grösseren Engagements wohl eher zurückhalten, heisst es im Handel. Die US-Inflationsdaten gelten als das Hauptereignis für die Börsen in dieser Woche und sind...

