Die smino AG, Anbieterin der Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte, hat eine Terminplan-Funktion in ihre Lösung integriert.Wien - smino präsentiert seinen Kunden zum Jahresbeginn 2023 neue Funktionen. Die wichtigste Erweiterung: der Terminplan. Die smino AG, Anbieterin der Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte, hat eine Terminplan-Funktion in ihre Lösung integriert. Mit diesem Terminplan können Bauherren, Bauleiter, Projektleiter und Mitarbeitende Bauprojekte von A bis Z in smino abbilden.

