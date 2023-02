MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Nemetschek nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Bausoftwareanbieter habe die Umsatz- und Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Analyst Knut Woller am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er bleibe aber bei seiner positiven Einschätzung der Aktie: Nach einem Übergangsjahr sollten die unveränderten strukturellen Wachstumstreiber die Umsatz- und Margenentwicklung 2024 wieder in Schwung bringen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 08:03 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006452907

