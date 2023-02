Berlin (ots) -- Die führende E-Commerce-Plattform der Türkei startet internationale Supportplattform für Betroffene der Erdbeben in der Türkei und ruft zur Beteiligung auf- Über die neue digitale Supportplattform earthquake.trendyol.com können sich Menschen weltweit an den Hilfsaktionen vor Ort beteiligen und dringend benötigte Güter für Hilfsorganisationen bereitstellenTrendyol, die führende E-Commerce-Plattform in der Türkei, hat eine internationale digitale Supportplattform gestartet, auf der Menschen außerhalb der Türkei die betroffenen Gemeinden in der Erdbebenregion direkt unterstützen können.Trendyol hat die Plattform earthquake.trendyol.com pro-bono aufgesetzt und bietet der internationalen Gemeinschaft die Möglichkeit, digitale Supportkarten für vor Ort tätige NGOs sowie dringend benötigte Hilfsgüter zu erwerben. Die Hilfsgüter liefert Trendyol kostenlos und zielgerichtet über sein umfassendes Netzwerk an die Bedürftigen vor Ort. Trendyol übernimmt alle anfallenden Logistik- und Nebenkosten.Bisher haben allein in der Türkei mehr als 1,2 Millionen Menschen über Trendyol gespendet. Auf diese Weise konnten bereits finanzielle Hilfszahlungen und Hilfsgüter im Wert von mehr als 21 Millionen Dollar über das Logistik-Netzwerk von Trendyol bereitgestellt werden. Trendyol koordiniert die Lieferung der Hilfsgüter in enger Abstimmung mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD und anderen staatlichen Behörden.So können Sie Betroffenen in der Türkei helfen: Angesichts der schweren humanitären Krise bittet Trendyol auf earthquake.trendyol.com um dringend benötigte Unterstützung und ruft Verbraucher:innen und Medien dazu auf, den Link in ihren sozialen Netzwerken zu teilen - erste führende globale E-Commerce-Plattformen tun dies bereits.Videomaterial zur externen Verwendung (Download über WeTransfer): https://bit.ly/3YtD8eeÜber TrendyolTrendyol, das führende türkische E-Commerce-Unternehmen und erste Decacorn der Türkei, ist eines der am stärksten wachsenden E-Commerce-Unternehmen weltweit. Gegründet im Jahre 2010 als Online-Shop für Mode hat Trendyol in wenigen Jahren ein E-Commerce-Ökosystem mit 30 Millionen Kunden und 250.000 Verkaufspartnern aufgebaut. Durch unsere Plattform fördern wir die Digitalisierung unserer Verkaufspartner, unterstützen lokale Hersteller und setzen uns für die Mitgestaltung von Frauen in Produktion und Wirtschaft ein. In der Türkei bietet Trendyol eine Vielzahl an Services und Dienstleistungen wie Trendyol Tech, Trendyol Express, Trendyol Go und Trendyol Dolap. Seit 2020 ist Trendyol in Deutschland aktiv und unterhält seit 2022 ein Niederlassungsbüro in Berlin. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.trendyol.com/de/s/meet-usPressekontakt:Edelman GmbHGreta WillenbrockE-Mail: TrendyolGER@edelman.comTelefon: +49 30 221829046Original-Content von: Trendyol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158286/5440526