Wir erinnern uns alle doch noch gerne an Street Fighter und 2023 wird euch da nicht enttäuschen, denn durch A PLUS Japan kehrt Street Fighter als völlig neues Erlebnis wieder zu euch zurück. Das erste RPG-Handyspiel der Spielereihe Street Fighter: Duel.

Dem Herausgeber A PLUS Japan zufolge hat die Vorregistrierung im App Store und bei Google Play am 31.Januar begonnen. Das Spiel ist in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch erhältlich. Spieler in fast ganz Europa, in Lateinamerika, im Nahen Osten und Nordafrika können sich jetzt über die Official Website vorregistrieren.

Das Spiel bietet eine große Auswahl an Kämpfern und Spielmechanismen, um sie zu verbessern. In diesem Spiel haben alle die Chance, ihren Lieblingskämpfer zu bekommen und ihn ganz nach oben zu bringen. Dieses einzigartige System von Charakteren verschafft ein Erfolgserlebnis, wenn jeder der Kämpfer im Level aufsteigt.

Street Fighter: Duel bringt die kultigen Schauplätze der Spielereihe zurück, wie den Flugplatz, das Badehaus, die Nachtszene und mehr. Auch sind in dem Spiel die visuellen Effekte fürs Handys optimiert und die Spielszene sind jetzt noch realistischer und lebendiger.

Das Gameplay ist mit Spielmodi wie Charaktertraining und Arena für mobile Plattformen optimiert. Außerdem wurden Mechanismen wie Autokombos und EX- Move hinzugefügt, damit jeder Spaß am Spiel haben kann.

Dank dieser neuen Funktionen können die Spieler in der offiziellen Version, die im Februar dieses Jahres erscheint, ein einzigartiges Kampferlebnis erwarten.

Über den Herausgeber:

Über A PLUS JAPAN INC.

A PLUS JAPAN INC. ist auf die Entwicklung und Veröffentlichung japanischer Anime-basierter Mobile Games spezialisiert. Das Unternehmen unterhält weltweit eine solide, langfristige Partnerschaft mit mehreren Anime-IPs und Sende-/Vertriebskanälen. Nach dem Motto "Sharing joy with the world" bietet das Unternehmen Spielern in aller Welt fortlaufend spannende, auf Anime basierte Spiele.

