DJ MÄRKTE EUROPA/Berichtsaison vor US-Inflation im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorsichtig sind Europas Börsen am Dienstag in den Handel gestartet. Die Zurückhaltung war im Handel erwartet worden, da der Markt mit Spannung auf die US-Inflationsdaten (CPI) für Januar wartet. Denn in den um 14:30 Uhr anstehenden Daten liegt Sprengkraft sowohl für Aktien- als auch Anleihen- und Devisenmärkte. Investoren gehen aber gut vorbereitet in das Ereignis, was an den zuletzt gestiegenen Prämien und Absicherungsgeschäften am Optionsmarkt abzulesen ist. Der DAX legt um 0,2 Prozent zu auf 15.434 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 4.252 Punkte.

Die Konsenserwartungen gehen von einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus und in der Kernrate ohne Energie- und Nahrungspreise von 5,5 Prozent. Dass der Rückgang der Energiepreise positiv wirkt, ist dem Markt bewusst. Unklar ist jedoch, ob sich die Inflation immer mehr strukturell in die breite Gesellschaft frißt. Dies wäre an einem höheren Anstieg der Kernrate abzulesen. Die US-Notenbank würde dann einen schärferen Zinserhöhungkurs fortsetzten.

Auch die Berichtssaison nimmt nach einem Tag Pause wieder Fahrt auf. Mit Besorgnis wird zudem vermerkt, dass Russland wohl eine Großoffensive im Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Mit Verwunderung wird dagegen auf die Regierungsbildung nach der Berlin-Wahl geschaut.

Berichtssaison gestartet - Norma haussieren dank Übernahmeinteresse

Um 16,8 Prozent nach oben springen die Aktien der Norma Group. Die vorläufigen Zahlen weisen einen Umsatzanstieg im vierten Quartal auf. Wie vom Handel erwartet werden die Daten aber von Presseberichten überstrahlt, nach denen es bereits mindestens drei abgelehnte Übernahmeangebote von Finanzinvestoren gegeben habe. Dies untermauere die Attraktivität der Aktie.

Kräftig abwärts um 4,8 Prozent geht es mit den Aktien von Delivery Hero. Hier belastet die Wandelanleihe, die über Nacht platziert wurde. Diese wirft für die Analysten von Jefferies einige Fragen auf. Zwar ist positiv für die Investoren, dass der Bezugspreis nach unten genommen wurde. Überrascht ist man allerdings über den Zeitpunkt, der auf eine gewisse Dringlichkeit hindeute.

Die Zahlen von Thyssenkrupp werden zwar als solide eingestuft, dennoch geht es mit Gewinnmitnahmen um 4,0 Prozent tiefer. Die Aktien hatten seit Jahresstart schon 23 Prozent zugelegt. Der Umsatz war aber wie erwartet, der Gewinn lag leicht oberhalb der Markterwartung. Der bestätigte 2023er-Ausblick lieferte keine Überraschung.

Auch bei MTU geht es mit Gewinnmitnahmen nach Zahlen zum vierten Quartal um 1,8 Prozent nach unten. Das Quartal lief aber gut und der Gewinnausblick wird positiv aufgenommen.

Bei Ceconomy wird der Verkauf des schwedischen Geschäfts zwar positiv gewertet, allerdings ist das zunächst mit Kosten verbunden. Die Aktien fallen um 5,5 Prozent.

Nemetschek verlieren 2,3 Prozent nach vorläufigen Zahlen. Von den Analysten der Citi heißt es dazu, dass Umsatz und EBITDA am unteren Ende der Prognosespanne und leicht unter dem Konsens ausgefallen seien.

Bei Flutter Entertainment in London geht es 1,2 Prozent höher. Das Unterhaltungsunternehmen plant, seine Aktien künftig auch in den USA listen zu lassen. Tui-Aktien legen in London um 1,6 Prozent zu. Hier konnte dank starker Reisenachfrage der Verlust im Quartal reduziert werden.

Beim französischen Reifenhersteller Michelin geht es 1,1 Prozent tiefer. Im zweiten Halbjahr wurde ein schwaches Ergebnis eingefahren, der freie Cashflow enttäuschte. Continental im DAX zeigen sich davon unberührt und geben nur 0,3 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.251,96 +0,2% 10,60 +12,1% Stoxx-50 3.947,35 +0,3% 13,32 +8,1% DAX 15.434,32 +0,2% 36,98 +10,9% MDAX 28.404,11 -0,4% -104,99 +13,1% TecDAX 3.276,09 +0,2% 7,38 +12,2% SDAX 13.364,90 +0,4% 57,12 +12,1% FTSE 7.976,97 +0,4% 29,37 +6,7% CAC 7.228,69 +0,3% 20,10 +11,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,32 -0,04 -0,25 US-Zehnjahresrendite 3,68 -0,02 -0,20 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0735 +0,1% 1,0737 1,0716 +0,3% EUR/JPY 141,69 -0,2% 141,67 142,30 +1,0% EUR/CHF 0,9851 -0,1% 0,9855 0,9873 -0,5% EUR/GBP 0,8829 -0,1% 0,8830 0,8836 -0,2% USD/JPY 131,99 -0,3% 131,94 132,78 +0,7% GBP/USD 1,2159 +0,2% 1,2160 1,2129 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,8240 +0,0% 6,8228 6,8294 -1,5% Bitcoin BTC/USD 21.715,77 +0,3% 21.760,26 21.645,66 +30,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,38 80,14 -0,9% -0,76 -1,3% Brent/ICE 86,14 86,61 -0,5% -0,47 +0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 51,93 51,71 +0,4% +0,22 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.859,73 1.853,60 +0,3% +6,13 +2,0% Silber (Spot) 21,84 22,03 -0,8% -0,18 -8,9% Platin (Spot) 955,53 958,00 -0,3% -2,48 -10,5% Kupfer-Future 4,06 4,06 +0,1% +0,01 +6,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2023 03:43 ET (08:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.