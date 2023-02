Berlin (ots) -Wo erhalte ich Informationen für die Katastrophenvorsorge? Wie verläuft eigentlich so ein Notruf? Wie komme ich zur Feuerwehr? Was macht eigentlich ein Feuerwehrverband? Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) nutzte den Tag des Europäischen Notrufs am 11. Februar ("112-Tag") erneut, um über die Verbandsarbeit, die Feuerwehr und den Notruf 112 zu informieren. Zahlreiche Berufsfeuerwehren, Freiwillige Feuerwehren, Feuerwehrverbände und Leitstellen berichteten unter dem Hashtag "112live" ebenfalls aus ihrem Alltag.Die DFV-Pressestelle setzte unter dem DFV-Account auf www.twitter.com/FeuerwehrDFV innerhalb von zwölf Stunden nicht nur mehr als 70 eigene Tweets ab, sondern interagierte mit anderen teilnehmenden Accounts und beantwortete Fragen. Der Deutsche Feuerwehrverband hat auf Twitter mittlerweile fast 14.900 Follower und konnte durch den Notruftag die Reichweite erneut erweitern. Alle Interaktionen des DFV-Accounts zusammen erreichten an diesem Tag gut 87.000 Personen. Besonders gefragt waren Tweets zu Integration in der Feuerwehr, zur Warn-App NINA, zum Notruf allgemein und speziell zur nora-App sowie zu den Themen Gewalt gegen Einsatzkräfte, Verhalten im Brandfall und Kohlenmonoxid-Gefahr.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5440581