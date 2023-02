Taipeh (ots/PRNewswire) -Exascend, Inc. (https://exascend.com/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch), ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen für Industrie, Unternehmen und Kinematographie, kündigt neue ultrahochkapazitive PCIe NVMe U.2 SSDs für Industrie und Unternehmen mit 15.360 GB, nämlich 16 TB Kapazität an.Leistung und Kapazität, die Cloud- und Edge-Server antreibenU.2 SSDs haben einige Eigenschaften, die ihnen einen Vorteil gegenüber M.2 SSDs verschaffen, wie z. B. bessere thermische Leistung, hohe IOPs, niedrige Latenz, geringer Stromverbrauch und die Möglichkeit, aufgrund ihres 2,5-Zoll-Formfaktors mit höheren Kapazitäten auf den Markt zu kommen. Damit ist U.2 ideal für Unternehmensrechenzentren, die von herkömmlichen HDDs auf hochleistungsfähige SSDs umsteigen.NVMe-Speicherdichte an der Grenze des MachbarenDieses Mal geht Exascend mit seinem 15,36 TB U.2-Angebot an die Grenzen der SSD-Speicherdichte. Die in den PCIe 3.0 PE3 (https://exascend.com/product-category/pcie-gen3/pe3/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch)- und PI3 (https://exascend.com/product-category/pcie-gen3/pi3/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch)-Serien von Exascend enthaltenen Laufwerke sind in Standard- und Wide-Temperature-Konfigurationen für den Einsatz in verschiedenen Unternehmens- und Industrie-Workloads erhältlich. Die industrietauglichen U.2 SSDs können bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden und bieten echte PCIe-Performance auch in rauen und anspruchsvollen Anwendungen.Konsistente 3.500 MB/s Schreibleistung und niedrige LatenzzeitenDie 15,36 TB U.2 SSDs von Exascend zeichnen sich durch eine hohe E/A-Leistung und niedrige Latenzzeiten für eine optimierte Datenverarbeitungszeit aus. Die industrietaugliche PI3 15,36 TB U.2 SSD bietet Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s, mit 4K zufälligen Lese- und Schreib-IOPs von 700K bzw. 600K. Die PE3 15,36 TB U.2 SSD der Unternehmensklasse bietet außerdem maximale Geschwindigkeiten von 3.500 MB/s mit anhaltenden 4K Lese- und Schreib-IOPs von 700K und 95K für den gesamten Testlauf.Eingebauter Hardware-Stromausfallschutz (PLP) für mehr ZuverlässigkeitAlle Exascend U.2 SSDs (https://exascend.com/catalog/?filter_form-factor=u-2&utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) sind mit unseren End-to-End-Data-Path-Protection (https://exascend.com/data-path-protection/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) und Dual Power Loss Protection (PLP) (https://exascend.com/dual-plp/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch)-Technologien für optimale Datensicherheit und -integrität ausgestattet. Das integrierte Hardware-PLP-Design reduziert das Risiko von Datenbeschädigungen und -verlusten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls erheblich. Darüber hinaus unterstützt Exascend auch die Konfiguration von 8 TB U.2 Laufwerken mit aktivierter RAID1-Einstellung und bietet Kunden, die Wert auf Datenintegrität und vollständige Wiederherstellung legen, die Funktion "automatische Sicherung und Wiederherstellung". Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass U.2 SSDs von Haus aus Hot-Swap-fähig sind und somit eine zusätzliche Ebene der Flexibilität bieten.Verfügbarkeit und GarantiePE3 (https://exascend.com/product-category/pcie-gen3/pe3/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) 15.36 TB U.2 sind ab sofort erhältlich, die PI3 (https://exascend.com/product-category/pcie-gen3/pi3/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) 15.36 TB U.2 folgen im März. Beide Baureihen werden in Kapazitäten von 480 GB bis 15,36 TB angeboten. Für die PE3-Serie gewährt Exascend eine fünfjährige Garantie, für die PI3-Serie eine dreijährige Garantie.Um eine Bestellung aufzugeben, senden Sie eine Anfrage an Exascend (https://exascend.com/inquiry/?utm_source=earned_coverage&utm_medium=referral&utm_campaign=2023Q1_U2_16TB_Launch) oder wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Exascend-Vertreter.Informationen zu ExascendExascend ist ein serviceorientierter Anbieter von innovativen Standard- und kundenspezifischen Speicherlösungen, der sich auf stromsparende, leistungsstarke und hochzuverlässige Produkte spezialisiert hat. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 60 US-amerikanische und weltweite Patente für speicherbezogene Technologien erhalten. Mit einer vollständigen Produktpalette von PCIe NVMe- und SATA-III-SSDs für Unternehmen und Industrie, CFexpress-, CFast-, SD- und microSD-Karten, Kartenlesegeräten und DRAM umfasst das Angebot von Exascend die Bereiche Hardware, Firmware, Software, Produktentwicklung, Herstellung und kundenspezifische Dienstleistungen. Exascend ist stolz darauf, seinen Kunden weltweit zu ermöglichen, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und sich durch Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität abzuheben - Inspiration für Innovation. Pressekontakt:Allison Jyan,Marketing Manager,Exascend,allison.jyan@exascend.com