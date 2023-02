Im Frühjahr soll der Neu- und Umbau am Hauptsitz in Wittenberge beginnen und im kommenden Jahr fertiggestellt sein. Tesvolt schafft damit mehr als 400 Arbeitsplätze und will seine aktuellen Produktionskapazitäten verzehnfachen.Die Nachfrage nach Batteriespeichern wächst aktuell stark. Tesvolt will angesichts der Marktentwicklung seine Produktionskapazitäten weiter ausbauen. Rund 60 Millionen Euro sollen in den Bau einer neuen Gigafactory am Hauptsitz in Wittenberge fließen, wie der Speicherhersteller am Dienstag erklärte. Mit einer geplanten jährlichen Produktionskapazität von 4 Gigawattstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...