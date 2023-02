EQS-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

adesso wächst 2022 mit ca. 900 Mio. EUR Umsatz (+33 %) stärker als erwartet / Dividendenanhebung auf 0,65 EUR vorgesehen / Umsatzprognose 2023 mit zweistelliger Wachstumsrate * Umsatz steigt 2022 um rund 33 % auf ca. 900 Mio. EUR * EBITDA mit ca. 93 Mio. EUR im Erwartungskorridor * EBITDA-Marge durch Krankenstand und starkes Wachstum beeinflusst: 10,3 % * Dividendenvorschlag sieht Erhöhung auf 0,65 EUR je Aktie vor * Wachstumsprognose für 2023: über 1 Mrd. EUR Umsatz bei 100 bis 110 Mio. EUR EBITDA Auf Basis von vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 konnte die adesso Group den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 33 % auf circa 900 Mio. EUR (Vorjahr: 678,3 Mio. EUR) steigern. Dabei wurde ein EBITDA in Höhe von ca. 93 Mio. EUR erzielt. Das operative Ergebnis EBITDA (unter Herausrechnung des hohen Einmaleffekts von 18 Mio. EUR aus dem Unternehmensverkauf im Vorjahr) konnte somit um 10 % verbessert werden. Mit ca. 10,3 % liegt die EBITDA-Marge etwas unterhalb des Erwartungskorridors von 11 bis 12 %. Neben dem hohen Wachstumstempo geschuldeten Auslastungsverzögerungen und Investitionen in die Unternehmenskultur und Infrastruktur haben vor allem die 2022 wieder deutlich höheren Krankenstände nach weitgehender Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen die operative Marge beeinflusst. Im letzten Jahresviertel konnten die Umsätze gegenüber dem Vorjahr und Vorquartal auf einen neuen Rekordwert von etwa 246 Mio. EUR stärker als bislang erwartet gesteigert werden. Die hohe Profitabilität des ersten und dritten Quartals 2022 konnte aufgrund der vor allem im vierten Quartal spürbar belastenden Krankmeldungen nicht aufrechterhalten werden. Gegenüber Vorjahr und Vorquartal wirkten sich hierbei ebenfalls die geringere Anzahl Arbeitstage aus. Das EBITDA erreicht mit über 21 Mio. EUR im Schlussquartal erneut das Niveau des Vorjahres. Die weiteren Wachstumsaussichten für den adesso-Konzern sieht der Vorstand positiv. Auch für 2023 wird für den Umsatz eine zweistellige Wachstumsrate erwartet. Demnach soll der Umsatz auf über 1 Mrd. EUR und das EBITDA auf 100 bis 110 Mio. EUR gesteigert werden. Die Ausschüttungspolitik der letzten Jahre fortsetzend, wird der Vorstand eine auf 0,65 EUR (Vorjahr: 0,60 EUR) erhöhte Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Basis der Einschätzung sind die bisherigen Erkenntnisse aus der Konzernabschlusserstellung. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht.



