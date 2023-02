Über den USA und Kanada wurden in den vergangenen Tagen rätselhafte Flugobjekte gesichtet und vom Militär abgeschossen. Weil es an Details fehlt, häufen sich die Spekulationen im Netz - und die vage Aussage eines Generals hilft da nicht weiter. Nach dem Abschuss eines chinesischen Ballons hat das US-Militär in den letzten Tagen weitere Flugobjekte vom Himmel geholt. Anders als beim chinesischen Ballon ist bisher allerdings unklar, was da in den amerikanischen Luftraum eingedrungen ist - und so füllt sich das Netz mit wilden Gerüchte, gefährlichem Halbwissen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...