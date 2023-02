Neckarsulm (ots) -Das Testzentrum Lebensmittel der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat die Mineralwässer der Kaufland-Eigenmarke K-Classic in den Sorten Classic, Medium und Still mit der goldenen DLG-Prämierung ausgezeichnet - und das bereits zum 13. Mal in Folge."Die Qualität der von uns angebotenen Produkte steht für uns an erster Stelle, das gilt natürlich insbesondere für unsere Eigenmarken. Die erneute DLG-Prämierung in Gold ist für uns daher die Bestätigung unserer täglichen Arbeit, unsere Eigenmarken für unsere Kunden so attraktiv wie möglich zu machen", sagt Tobias Stricker, Leiter Einkauf Getränke International bei Kaufland.Die Mineralwässer von K-Classic werden an den Quellorten in Leißling, Löningen, Jessen und Wörth am Rhein abgefüllt und enthalten wertvolles Calcium, Magnesium und Hydrogencarbonat. Das Besondere: Wie viele weitere Getränke der Kaufland-Eigenmarken werden auch die Mineralwässer von K-Classic von der MEG, dem Getränke- und Recyclingnetzwerk der Schwarz Produktion, hergestellt. Alle Getränkeflaschen bestehen, ausgenommen Deckel und Etikett, zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik (rPet). So wird jede neue Flasche vollständig aus alten Flaschen produziert und ist aufgrund ihres geringen Gewichts besonders ressourcenschonend.Über die DLGDie DLG ist ein unabhängiges Qualitätsprüfungsinstitut. In anonymisierten Verfahren beurteilen Experten Kriterien wie Sensorik, Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack, aber auch mikrobiologische, chemische und physikalische Laboruntersuchungen.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5440723