Pressemitteilung der Bauakzente Balear Invest GmbH:

10-Millionen-Villa in Cala Llamp auf Mallorca nimmt Form an: Bauakzente Balear Invest GmbH gibt Bau-Update Die Bauakzente Balear Invest GmbH (ISIN: DE000A30VGQ1) realisiert derzeit in Cala Llamp im Südwesten Mallorcas eine Luxus-Villa mit unverbaubarem Meerblick. Nach der Fertigstellung - bezugsfertig und voll möbliert - Mitte 2023 soll sie für über 10 Mio. Euro verkauft werden. Der Bau verläuft planmäßig: Die Fenster wurden in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...