Vulcan Energy Resources hat die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) für Phase 1 veröffentlicht. Die Studie weist eine weiterhin attraktive Wirtschaftlichkeit des Projekts auf, aber auch höhere CAPEX- und OPEX-Anforderungen. Die Gründe dafür sind der erweiterte Umfang der Studie, Kosteninflation und eine Anpassung der Lizenzgebiete. Dennoch machen die zugrundeliegenden Annahmen in der DFS einen wesentlich ausgereifteren Eindruck und bieten zudem einen realistischeren Ausblick auf die wirtschaftliche Realisierbarkeit. AlsterResearchs Analysten glauben, dass das Zero Carbon Lithium Projekt von Vulcan auf politischer Ebene weiterhin hohe Priorität genießen wird. Die Analysten haben ihr Modell in Bezug auf den Mengenertrag, die CAPEX- und OPEX-Steigerungen, basierend auf der DFS, aktualisiert. Daher erhöht sich das Kursziel auf EUR 14,00. Nach diesem weiteren Schritt zur Risikoreduzierung empfiehlt AlsterResearch erneut KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





