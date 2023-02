Nach über 27 Jahren ist Schluss für den Internet Explorer. Am heutigen Dienstag stellt Microsoft das Urgestein unter den Web-Browsern ein. Eine Vielzahl verärgerter User braucht der Konzern dabei nicht zu fürchten. Das liegt zum einen an einer geschickten Umleitung, zum anderen an der geringen Relevanz, die das Tool zuletzt hatte.Wie Microsoft bekanntgab, wird der Internet Explorer (IE), der zuletzt noch unter Windows 10 lief, am 14. Februar endgültig eingestellt. Bereits 2015 hatte der Konzern ...

