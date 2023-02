NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Michelin nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe in der zweiten Jahreshälfte mit dem Barmittelfluss enttäuscht, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Ausblick auf das diesjährige operative Ergebnis der Bereiche, das währungsbereinigt über 3,2 Milliarden Euro liegen soll. Er sehe dieses Ziel aber als konservativ an./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

