NEU DELHI (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Air India will 250 Jets des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus kaufen. Die Airline habe eine Absichtserklärung über 210 Maschinen aus der Mittelstreckenjet-Familie A320neo sowie 40 Großraumjets vom Typ A350 abgeschlossen, sagte der Chef der Air-India-Mutter Tata Group, Natarajan Chandrasekaran, am Dienstag in einem Online-Briefing mit dem indischen Premierminister Narendra Modi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Insidern zufolge will die Gesellschaft zudem eine dreistellige Zahl Maschinen beim US-Hersteller Boeing kaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits am Freitag berichtet hatte. Zusammengenommen könnten die beiden Bestellungen den größten Flugzeug-Deal der bisherigen Geschichte bilden./stw/mis