Unterföhring (ots) -- "Perry Mason" Staffel zwei, ab 8. Mai auf Sky und auf dem Streamingdienst WOW- Mit Matthew Rhys, Juliet Rylance und Chris Chalk in den Hauptrollen- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/63ea45efc8d1e52ed44fbbcd)- Trailer auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BRXNyZpiFCYDie zweite Staffel der HBO Original Dramaserie "Perry Mason (https://www.sky.de/serien/perry-mason)" ist ab 8. Mai immer montags ab 22.00/22.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar. Die erste Staffel steht ebenfalls auf Abruf zur Verfügung.Über "Perry Mason":Monate, nachdem der Fall Dodson abgeschlossen ist, wird der Spross einer mächtigen Öl-Dynastie brutal ermordet. Als der Staatsanwalt die Hoovervilles der Stadt aufsucht, um die offensichtlichsten Verdächtigen ausfindig zu machen, finden sich Perry (Matthew Rhys), Della (Juliet Rylance) und Paul (Chris Chalk) im Zentrum eines Falles wieder, der weitreichende Verschwörungen aufdeckt und sie dazu zwingt, damit zu rechnen, was es wirklich bedeutet, schuldig zu sein.Die Romane von Erle Stanley Gardner - ganze 82 an der Zahl - wurden bereits von 1955 bis 1967 als US-Fernsehserie verfilmt, damals mit dem kanadischen Schauspieler Raymond Burr in der Titelrolle. Die Neuauflage mit Matthew Rhys als Perry Mason hat mit der damaligen Serie aber kaum etwas gemein. Neben Hollywood-Star Robert Downey Jr. fungierten auch dessen Ehefrau Susan Downey sowie John Amiel, Michael Begler, Amanda Burrell, Joe Horacek, Matthew Rhys und Timothy Van Patten als Executive Producer und Regina Heyman als Co-Executive Producer.Facts:Originaltitel: "Perry Mason", Staffel zwei, Dramaserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2022. Executive Producers: John Amiel, Michael Begler, Amanda Burrell, Robert Downey Jr., Susan Downey, Joe Horacek, Matthew Rhys, Timothy Van Patten. Co-Executive Producer: Regina Heyman. Darsteller: Matthew Rhys, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Eric Lange, Justin Kirk, Diarra Kilpatrick, Katherine Waterston, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Mark O'Brien, Paul Raci, Jen Tullock, Jon Chaffin, Onahoua Rodriguez, Jee Young Han, Sean Astin, Tommy Dewey, Wallace Langham.Ausstrahlungstermine:Ab dem 8. Mai ab 22:00/22.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld (https://www.sky.de/serien/westworld)" "Mare of Easttown (https://www.sky.de/serien/mare-of-easttown-218235)" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones) zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernoby (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)l". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5440966