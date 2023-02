Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3941/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/110 geht es am Valentinstag um u.a. Krankl 70, Wolford 28, Redl 20 und Matejka 1 bzw. den Goleador und die Börse, ein IPO, Scooter besser unter dem Eis und einen neuen Podcast-Buddy. News habe zu Valneva, Knaus Tabbert, Kontron, Research zu Porr, OMV, ams Osram, Bawag und Historisches zu CA Immo. Christian Redl: https://audio-cd.at/page/podcast/3818 Wolfgang Matejka zum Hören neu auf Audio-CD.at #1: https://audio-cd.at/page/podcast/3940 . Die 2023er-Folgen vom Wiener ...

