Zürich und London (ots/PRNewswire) -- Fast Forward Zero, gegründet von Unternehmens- und Klimamarktführer Jerome Lucaes- Das Unternehmen stellt taktische und lieferbare Optionen für die Netto-Null-Kohlenstoff-Transformation bereit- Seine Branchenkenntnisse umfassen Bergbau und Metalle, Energie, Automobil, Verpackung, Kabel, Bau und UnterhaltungselektronikZÜRICH und LONDON, 14. Februar 2023 FAST FORWARD ZERO (https://fast-forward-zero.com/), ein Unternehmen für Klima und Nachhaltigkeit, stellt seine Dienstleistungen und seine Website bereit, um Unternehmen bei der Umwandlung zu Netto-Null, zirkulären und integrativen Betriebsmodellen zu unterstützen. FAST FORWARD ZERO wird auch Investoren und anderen Wirtschaftsführern dabei helfen, gemeinschaftliche Koalitionen aufzubauen, um bessere Systeme zu gestalten und komplexe Probleme zu lösen.Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung arbeitet Jerome Lucaes, Chief Executive Officer, mit einem Netzwerk von etablierten Experten und Institutionen zusammen, um relevante und anwendbare Lösungen zu entwickeln, die zu nachhaltigen Transformationen anregen, um einzigartige Wettbewerbsvorteile zu nutzen.Lucaes ist einer der wenigen Unternehmensführer mit echter Erfahrung und erstklassigen Nachhaltigkeitserfolgen, die sich für die Metallmärkte und ihre Lieferketten als bahnbrechend erwiesen haben.Er hat für führende Organisationen und mit führenden Organisationen wie Rio Tinto, EN+-RUSAL, Weltwirtschaftsforum, World Business Council for Sustainable Development (dt. Weltwirtschaftsrat für Nachhaltige Entwicklung), International Aluminium Institute, European Aluminium und Mission Possible Partnership zusammengearbeitet. Während seiner Tätigkeit bei Rio Tinto war er Mitbegründer der Aluminium-Stewardship-Initiative. Jerome Lucaes war führend bei der Gestaltung der Netto-Null-Kohlenstoffstrategien von Rio Tinto und EN+/RUSAL. Er schuf auch ALLOW (Aluminium mit niedrigem Kohlenstoffgehalt von RUSAL), um die Nachfrage nach kohlenstoffarmen/kohlenstofffreien Materialien in den Wertschöpfungsketten für Fahrzeug-, Getränke-, Verpackungs-, Bau-, Kabel- und Verbraucherprodukte anzukurbeln.Die Geschäftskenntnisse von FAST FORWARD ZERO umfassen Dekarbonisierung und Nachhaltigkeitswandel in den Branchen Metalle und Bergbau, Energie, Automobil, Getränke, Verpackung, Kabel, Bau und Unterhaltungselektronik.CEO Jerome Lucaes stellt fest: "Ich freue mich, die Einführung von FAST FORWARD ZERO bekanntgeben zu können, um die Transformation von Unternehmen in eine Netto-Null-kohlenstofffreie Realität zu beschleunigen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und Innovation in der Bergbau- und Metallindustrie sowie im Bereich Lieferketten sind meine Partner und ich gut positioniert, um wichtige Erkenntnisse für die qualitätsbewusste netto-null-inklusive Transformation für Unternehmen zu liefern."INFORMATIONEN ZU FAST FORWARD ZEROFAST FORWARD ZERO wird von Jerome Lucaes geleitet, einem erfahrenen Unternehmensführer mit einer starken Erfolgsbilanz in Sachen Nachhaltigkeit und mehr als 20 Jahren Erfahrung in weltweit führenden Positionen in den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit in der Metall- und Bergbauindustrie. Die Hauptbetätigungsfelder und Erfahrungen des Unternehmens sind Netto-Null-Kohlenstofftransformation, nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsstrategie, Marketingpläne, risikobasierte Bewertungen, Markenbildung und -entwicklung, Innovation, Metalle und Bergbau, Rohstoffe, Lieferketten und Kooperationen mit mehreren Stakeholdern. Das Unternehmen berät Wirtschaftsführer, Vorstände, Investoren und Fonds - Co-Investment in Start-ups - und erstellt und verwaltet gemeinschaftliche Koalitionen.Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Arbeit finden Sie auf https://fast-forward-zero.com/

Pressekontakt:Phoebe Pappoe,phoebe@abjel.com,07719174984