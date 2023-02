DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.156,50 +0,2% +7,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.588,00 +0,4% +14,2% Euro-Stoxx-50 4.259,28 +0,4% +12,3% Stoxx-50 3.952,34 +0,5% +8,2% DAX 15.457,09 +0,4% +11,0% FTSE 7.982,18 +0,4% +6,7% CAC 7.241,80 +0,5% +11,9% Nikkei-225 27.602,77 +0,6% +5,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,02 -0,07

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,98 80,14 -1,4% -1,16 -1,8% Brent/ICE 85,69 86,61 -1,1% -0,92 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 52,95 51,71 +2,4% +1,24 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.857,91 1.853,60 +0,2% +4,31 +1,9% Silber (Spot) 21,77 22,03 -1,2% -0,26 -9,2% Platin (Spot) 952,25 958,00 -0,6% -5,75 -10,8% Kupfer-Future 4,07 4,06 +0,3% +0,01 +6,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise fallen, nachdem die USA Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben haben. Übergeordnet stütze jedoch die Entscheidung Russlands, in Reaktion auf die westlichen Sanktionen die tägliche Fördermenge um 500.000 Barrel Öl zu reduzieren, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag vor Bekanntgabe der mit Spannung erwarteten Inflationsdaten eine gut behauptete Eröffnung an den US-Börsen ab. Zuversicht, dass sich der Preisauftrieb im Januar abgeschwächt hat, hatte schon am Montag die Kurse nach oben getrieben und stützt zunächst weiter. Händler berichten allerdings auch von einer gewissen Zurückhaltung, denn die Daten bergen Rückschlagspotenzial für die Börsen.

Sollte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Januar weniger stark abgeschwächt haben als angenommen oder die Preise gar deutlicher gestiegen sein, dürften die Erwartungen an den Spitzenzins der Fed steigen, meint ein Marktteilnehmer. Die Aussicht auf ein längere Zeit erhöhtes Zinsniveau dürfte die Rally der Aktienmärkte ausbremsen, heißt es mit Blick auf die seit Jahresbeginn verzeichnete Erholung.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem hat Arista Networks mit Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie gewinnt vorbörslich 1 Prozent. Besser als erwartet hat auch der Autoverleiher Avis Budget (+4%) im vierten Quartal abgeschnitten. Überraschend stark sind ferner die Zahlen von Palantir (+18,3%) ausgefallen. Für das Unternehmen war das vierte Quartal nach GAAP das erste profitable überhaupt. Ford legen um 0,6 Prozent zu. Der Automobilkonzern will in Europa in den kommenden drei Jahren 3.800 Arbeitsplätze abbauen und begründet dies mit der Umstellung auf Elektromobilität.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Realeinkommen Januar 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten halten sich die Anleger zurück. Bei den Branchen in Europa wird die Gewinnerliste vom Stoxx-Index der Telekom-Aktien angeführt, er steigt um 1,9 Prozent. Auch Reise- und Freizeit-Aktien stehen mit einem Index-Plus von 1 Prozent auf der Gewinnerseite, hier stechen Flutter mit einem Plus von 1,4 Prozent heraus. Das Unterhaltungsunternehmen will seine Aktien künftig auch in den USA listen lassen. Tui-Aktien legen in London um 1,6 Prozent zu. Hier konnte dank starker Reisenachfrage der Verlust im Quartal reduziert werden. Vernachlässigt werden dagegen die Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs, die Chemieaktien und die Werte der Versicherungsbranche. Im DAX gewinnen Bayer 2,1 Prozent, Brenntag 1,9 Prozent und Deutsche Telekom 1,4 Prozent. Dabei profitieren Brenntag vom Einstieg des aktivistischen Investors Engine Capital. Auf der anderen Seite fallen MTU nach ihren Ergebniszahlen um 1,6 Prozent auf 223,50 Euro. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen. Das vierte Quartal sei aber gut verlaufen, und auch der Gewinnausblick werde positiv aufgenommen. Die vorläufigen Zahlen von Norma (+21,3%) weisen einen Umsatzanstieg im vierten Quartal auf. Wie vom Handel erwartet werden die Daten aber von Presseberichten überstrahlt, nach denen es bereits mindestens drei abgelehnte Übernahmeangebote von Finanzinvestoren gegeben habe. Dies untermauere die Attraktivität der Aktie. Kräftig abwärts um 3,5 Prozent geht es mit den Aktien von Delivery Hero. Hier belastet die Wandelanleihe, die über Nacht platziert wurde. Die Zahlen von Thyssenkrupp (-8%) werden als solide eingestuft, doch die Aktien hatten seit Jahresstart schon 23 Prozent zugelegt. Bei Bilfinger (+9%) sieht die UBS die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten mittelfristigen Ziele überraschend positiv. Bei Ceconomy (-0,5%) wird der Verkauf des schwedischen Geschäfts zwar positiv gewertet, allerdings ist das zunächst mit Kosten verbunden. Nemetschek verlieren 0,6 Prozent. Von den Analysten der Citi heißt es, Umsatz und EBITDA seien am unteren Ende der Prognosespanne und damit leicht unter dem Konsens ausgefallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0750 +0,2% 1,0737 1,0716 +0,4% EUR/JPY 142,10 +0,1% 141,67 142,30 +1,3% EUR/CHF 0,9872 +0,1% 0,9855 0,9873 -0,3% EUR/GBP 0,8810 -0,3% 0,8830 0,8836 -0,5% USD/JPY 132,20 -0,2% 131,94 132,78 +0,8% GBP/USD 1,2202 +0,5% 1,2160 1,2129 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,8227 -0,0% 6,8228 6,8294 -1,5% Bitcoin BTC/USD 21.814,91 +0,8% 21.760,26 21.645,66 +31,4%

Sollte sich der Anstieg der Verbraucherpreise wie erwartet im Januar verlangsamt haben, werde der Dollar zwar nachgeben, dies aber nur in beschränktem Umfang, prognostiziert Unicredit Research. Eine schwächere Inflation sei im Kurs der US-Währung schon eingepreist, ein Fall des Dollarindex unter das vergangene Woche gesehene Tief von 102,63 daher unwahrscheinlich. Aktuell sinkt der Dollarindex um 0,3 Prozent auf 102,99.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Gestützt von einer festen Tendenz an der Wall Street haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag freundlich gezeigt. Vor den US-Verbraucherpreisdaten im späteren Tagesverlauf lehnten sich die Akteure in Ostasien aber auch nicht allzuweit aus dem Fenster. Zu den Favoriten gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiebereich, nachdem diese schon in den USA am besten gelaufen waren. Dass die japanische Wirtschaft im letzten Quartal 2022 weniger stark gewachsen ist erwartet, belastete die Tokioter Börse nicht. Positiv kam dafür an, dass die japanische Regierung nun offiziell den als Befürworter einer Nullzinspolitik geltenden Kazuo Ueda ab April zum neuen Chef der Bank of Japan ernannt hat. An den chinesischen Börsen gehörten Immobilienaktien zu den Favoriten. Rückenwind kam laut den Marktexperten der Commerzbank davon, dass sich die Branchenunternehmen mit grünem Licht aus Peking inzwischen wieder finanzielle Mittel über die Platzierung von Aktien besorgen dürfen. Unter den Einzelwerten in Tokio stiegen Suntory Beverage & Food um 6,4 Prozent nach einem um 20 Prozent gesteigerten Nettogewinn 2022. Bei Recruit Holdings (-5%) hatte das Quartalsergebnis die Analystenerwartung verfehlt. Jeweils nach der Quartalszahlenvorlage gaben Sumitomo Heavy um 0,6, Yamaha Motor um 1,0 und Japan Steel Works um 3,6 Prozent nach. Citizen Holdings machten einen Satz um 16 Prozent. Das Mikrotrechnologieunternehmen hatte neben den Quartalszahlen den Rückkauf eigener Aktien von bis zu 25,6 Prozent der ausstehenden Papiere angekündigt. Wuxi Biologics kamen in Hongkong um 4,2 Prozent zurück. Auch hier verfehlten die präsentierten Ergebnisse trotz deutlicher Zuwächse die Erwartungen des Marktes. In Seoul machten LG Electronics einen Satz um 5,7 Prozent nach oben. Händler sprachen von Hoffnungen auf eine Gewinnerholung bei dem Verbraucherelektronikhersteller. Weiter unter Druck standen in Sydney Star Entertainment (-13,5%), immer noch belastet von Sorgen, dass das Unternehmen wegen Problemen in seinem Kasino in Sydney eine Kapitalerhöhung durchführen könnte.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Zusätzliche Risikoaufschläge im Vorfeld der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise am Nachmittag seien damit nicht erkennbar, heißt es am Markt. Da der Crossover-Index im Herbst schon bei über 600 Basispunkten (Bp) notiert hatte, gebe es bei dem aktuellen Niveau um 400 Bp ein hohes Ausweitungspotenzial, falls die US-Daten höher als befürchtet ausfallen.

Bei den Einzelunternehmen setzt sich vor allem bei der Credit Suisse (CS) die Risikoscheu fort. Mit 327 Basispunkten notieren die CDS erneut auf den Hochs von Mitte Januar. Auch an der Terminbörse Eurex war am Vortag der Umsatz in Put-Optionen auf die Aktien der Bank als auffallend stark bezeichnet worden. Vor rund zwei Wochen hatte sich die Situation zwischenzeitlich beruhigt und die CDS auf die Bank bis auf 270 Bp gedrückt. Selbst vergangenen Freitag hatten sie noch bei 296 Bp notiert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AIRBUS

Der wohl größte Deal der Luftfahrtgeschichte nimmt Formen an. Air India hat 250 Maschinen bei Airbus bestellt, wie die Airline mitteilte. Es wird erwartet, dass die Fluglinie ebenso viele Maschinen bei Boeing ordert. Am Wochenende hatte es entsprechende Presseberichte gegeben. Air India will Airbus 210 Schmalrumpfflugzeuge und 40 Großraumflieger des Typs A350 abnehmen.

BRENNTAG

ist von einem aktivistischen Investor zur Abspaltung seines Spezialchemie-Geschäftes aufgefordert worden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf ein Schreiben von Engine Capital an den Aufsichtsrat, der Investor mit Sitz in New York halte 1 Prozent an Brenntag und fordere zudem ein Aktienrückkaufprogramm und die Aufnahme eines Vertreters in den Aufsichtsrat.

MTU AERO ENGINES

hat im vergangenen Jahr von der Erholung der Luftfahrtbranche profitiert und seinen Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Vor allem die zivile Instandhaltung sorgte für einen Ergebnissprung. Das Militärgeschäft, das gut ein Zehntel zum Umsatz beiträgt, wurde dagegen von Verzögerungen in der Lieferkette gebremst. In Summe steigerte der DAX-Konzern den Gewinn 2022 um 39 Prozent. Die Aktionäre sollen mit einer um gut die Hälfte erhöhten Dividende von 3,20 Euro je Aktie am Erfolg beteiligt werden.

VOLKSWAGEN

Das Landgericht Braunschweig hat nach Angaben von Greenpeace eine Klage der Umweltschutzorganisation für mehr Klimaschutz bei Volkswagen abgewiesen. Die Richterinnen und Richter hätten die Anträge der Klage zwar für zulässig erklärt, die von Greenpeace unterstützten Klägerinnen und Kläger müssten die CO2-Emissionen des Autokonzerns aber dulden, teilte die Organisation am Dienstag mit. Einer der vier Kläger, Roland Hipp, kündigte weitere rechtliche Schritte gegen VW an.

ADESSO

Nach unerwartet dynamischem Wachstum im abgelaufenen Geschäftsjahr rechnet der Dortmunder IT-Dienstleister Adesso für 2023 zwar mit einer Abschwächung, will den Umsatz aber bis über die Milliardenschwelle treiben.

ENBW

hat 2022 mehr verdienst als noch im November erwartet. Nach vorläufigen Zahlen lag das Adjusted EBITDA 2022 bei 3,3 Milliarden Euro und damit über der im November nach unten angepassten Prognose von bis zu 2,9 Milliarden Euro. Zu der positiven Entwicklung haben laut Mitteilung alle Geschäftsbereiche beigetragen.

KNAUS TABBERT

hat 2022 den Umsatz dank eines Wachstumsschubs im vierten Quartal deutlich gesteigert. Der Konzernumsatz legte nach vorläufigen Zahlen um 22 Prozent auf 1,050 Milliarden Euro zu. Im Schlussquartal stieg der Umsatz auf 356 Millionen Euro von 228 Millionen im Vorjahr.

LEONI

Nach dem geplatzten Verkauf der Leoni-Kabelsparte (BG AM) nach Asien kann Leoni seinen ursprünglichen Refinanzierungsplan nicht mehr umsetzen. Das Unternehmen befinde sich in "konstruktiven" Gesprächen über ein neues Refinanzierungskonzept, so Leoni-CEO Aldo Kamper in einer Analysten-Telefonkonferenz. Die laufenden Verhandlungen deuteten aber darauf hin, dass es keine Refinanzierungslösung geben werde, ohne weitreichende Zugeständnisse aller Finanzierungsparteien, so Kamper.

MVV ENERGIE

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Die bereinigten Umsatzerlöse stiegen um 21 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Grund hierfür waren vor allem die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Großhandelspreise für Strom und Gas.

NORMA GROUP

hat 2022 ihre Ziele erreicht. Der im SDAX notierte Verbindungstechnikhersteller profitierte in dem schwierigen Marktumfeld von seiner rigiden Preispolitik angesichts gestiegener Kosten für Material und Vorprodukte sowie von einem starken Schlussquartal im Europa-Geschäft. Zudem habe das erneut robuste Geschäft mit Wassermanagement-Produkten in den Vereinigten Staaten unterstützt, teilte Norma mit.

SFC ENERGY

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von der dynamischen Entwicklung im Geschäft mit Brennstoffzellen profitiert. Der Konzernumsatz stieg um fast ein Drittel auf 85,2 Millionen Euro, gut 2 Millionen Euro mehr als prognostiziert, wie der Hersteller von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in Brunnthal bei München mitteilte. Erwirtschaftet wurde ein bereinigter operativer Gewinn (EBITDA) von 8,2 (Vorjahr: 6,2) Millionen Euro. Die entsprechende Umsatzrendite lag bei 9,6 (9,7) Prozent.

THYSSENKRUPP

Für die Umsetzung des geplanten Börsengangs von Thyssenkrupp Nucera, dem Wasserstoffgeschäft des Ruhrkonzerns, Nucera, kommt es nach den Worten von Konzernfinanzchef Klaus Keysberg "einzig und allein" auf das passende Börsenumfeld an. "Wenn wir glauben, dass das Börsenumfeld stimmt, dann machen wir das", sagte er in einer Telefonpressekonferenz. Alles sei vorbereitet, man brauche quasi nur noch auf den Knopf zu drücken, um den Prozess zu starten.

FLUTTER ENTERTAINMENT

will mit seinen Aktionären über ein potenzielles US-Listing beraten. Die in Dublin ansässige Gesellschaft erklärte, dass eine Börsennotierung in den USA eine Reihe langfristiger strategischer und kapitalmarktbezogener Vorteile mit sich bringen würde, darunter eine größere Gesamtliquidität der Aktien und auch die Möglichkeit, eine primäre US-Notierung anzustreben.

FORD

will in den kommenden drei Jahren 3.800 Stellen in Europa abbauen, davon 2.300 in Deutschland. Betroffen sind die Werke Köln und Aachen, wie Ford-Europa-Chef Martin Sander am Dienstag sagte. Ziel sei eine "schlankere, wettbewerbsfähigere Kostenstruktur", erklärte der Konzern.

