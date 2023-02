Der DAX konnte am Vortag erneut über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und mit einer bullischen Tageskerze bei 15.397 Punkten aus dem Handel gehen. Aktuell zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag im Bereich von 15.450 Punkten höher. Der DAX könnte nun Kurs auf das noch offene Gap bei 15.520 Punkten nehmen und dieses schließen. Gaps werden in der Regel wieder zeitnah geschlossen und dienen oft als Anlaufmarke einer Kursbewegung. Solange der DAX ...

