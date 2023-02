EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Prognose

JENOPTIK AG: Jenoptik veröffentlicht Umsatz- und Gewinnprognose für 2023



14.02.2023 / 13:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Auf Basis eines Beschlusses des Vorstands vom heutigen Tag gibt die JENOPTIK AG (FSE: JEN / ISIN: DE000A2NB601) Eckdaten der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Demnach erwartet Jenoptik aufgrund eines guten Auftragseingangs, eines hohen Auftragsbestands und eines anhaltend positiven Verlaufs in den photonischen Kerngeschäften, vor allem im Halbleiterausrüstungsbereich, für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1.050 Mio Euro bis 1.100 Mio Euro und eine EBITDA-Marge von 19,0 bis 19,5 Prozent. Diese Prognose basiert auf einem vorläufigen Umsatz im Geschäftsjahr 2022 von rund 980 Mio Euro (gegenüber einem zuletzt prognostizierten Umsatz von 945 bis 960 Mio Euro). Die vorläufige EBITDA-Marge stieg auf ca. 18,8 Prozent und lag damit oberhalb der bisherigen Prognose von 18,0 bis 18,5 Prozent. Für Fragen wenden Sie sich bitte an: JENOPTIK AG | Investor Relations Andreas Theisen Sabine Barnekow

Head of Investor Relations Investor Relations Managerin

Telefon: +49 3641 65-2291 Telefon: +49 3641 65-2156

E-Mail: andreas.theisen@jenoptik.com E-Mail: sabine.barnekow@jenoptik.com

Diese Nachricht kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Jenoptik-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Derartige Faktoren können zum Beispiel geopolitische Konflikte, Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, Pandemien, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.





Kontakt:

Andreas Theisen

Head of Investor Relations

Tel. 03641-652291 14.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com