Berlin (ots) -Vom 6. bis 7. Januar veranstaltete CopeCart, ein deutsches Software-Unternehmen, im Park Hyatt Hotel in Dubai die Mastermind 2023 - eine exklusive Veranstaltung mit ausgewählten Gästen, die Unternehmern die Möglichkeit bot, ihren Erfolg durch intensiven Austausch auf hohem Niveau weiter zu steigern. Die Veranstaltung, ausgerichtet in den schönsten Locations in Dubai, stieß bei den Teilnehmern auf großen Zuspruch.Dr. Michael Kloep, Global CEO bei CopeCart: "Die Veranstaltung war ein voller Erfolg! Wir durften uns nicht nur über eine rege Teilnahme an unserem Event, sondern auch über durchweg positive Rückmeldungen vonseiten aller Beteiligten freuen. Unser Team hat grandiose Arbeit geleistet - auch darauf bin ich sehr stolz."Um allen Teilnehmern den größtmöglichen Wert zu bieten, wurde die Mastermind 2023 exklusiv gestaltet. Die Gästeliste war entsprechend limitiert. Den Teilnehmern wurde in spannenden Vorträgen erstklassiger Speaker wie Till Jagla, Jeremy Fragrance und Mohammed Khalifa bewährtes Fachwissen aus den Bereichen Marketing, Lifestyle, Kooperation und Unternehmertum vermittelt. Weitere hochkarätige Gäste sowie einige zusätzliche Überraschungen machten die Veranstaltung zum perfekten Startschuss ins neue Jahr.Das Event bot die Möglichkeit zum Netzwerken auf Augenhöhe mit den gefragtesten Unternehmen aus dem gesamten DACH-Raum. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer Wüstentour mit anschließendem Dinner, Drinks und gemeinsamen Aktivitäten. Auch der Business-Lunch am Folgetag wurde zum regen Austausch der Teilnehmer untereinander genutzt."Wir wollen auch weiterhin das Bewusstsein für digitale Lösungen aller Unternehmensprozesse stärken und unseren Kunden damit helfen, ihren Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Mit dem Event in Dubai haben wir den Startschuss für das kommende Jahr gesetzt, in dem wir mit unseren Kunden an deren großartigen Erfolgen anknüpfen möchten", resümiert Dr. Michael Kloep.Über Dr. Michael Kloep:Dr. Michael Kloep ist Global CEO, Unternehmensstratege und Digitalisierungsexperte bei CopeCart. Zusätzlich ist er Dozent für Unternehmertum an internationalen Universitäten. Mit seiner Expertise führt er gemeinsam mit dem Team von CopeCart die Kunden mit innovativen Lösungen im digitalen Verkauf zu langfristigem Online-Erfolg. Mehr Informationen unter: https://www.copecart.com/Pressekontakt:CopeCart GmbHhttps://www.copecart.com/E-Mail: info@copecart.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: CopeCart GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156976/5441046