Singapur und NEU-DELHI und Taipei (ots/PRNewswire) -Unitas Foundation (http://unitas.foundation/) definiert eine neue Kategorie von Stablecoins - vereinheitlichte Stablecoins, die als Rechnungseinheiten für Währungen von Schwellenländern dienen. Ihr Whitepaper Unitas: A Decentralized, Exogenously Over-Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets (https://resources.unitas.foundation/whitepapers) wird in sechs Sprachen veröffentlicht: Englisch, traditionelles und vereinfachtes Mandarin, Japanisch, Koreanisch und Spanisch.Die vereinheitlichten Stablecoins von Unitas sind dezentralisiert und mit exogenen USD-Stablecoins (z. B. USDT, USDC, Dai usw.) überreserviert; Unitas-Stablecoins sind an die Währungen der Schwellenländer gekoppelt.Der Besitz eines Unitas-Stablecoins entspricht im Wesentlichen dem Besitz eines USD-Stablecoins. Daher beginnen die Namen der Unitas-Stablecoins mit "USD", gefolgt von den entsprechenden Ländercodes, z. B. USD91 für die Indische Rupie, USD971 für den VAE-Dirham und USD1 für den US-Dollar. Der Besitz von 1 USD91 entspricht im Wesentlichen dem Besitz von 1/81 eines USD-Stablecoins (der genaue Kurs hängt vom Unitas-Orakel ab).Das Unitas-Protokoll ist im Wesentlichen ein Wertumrechner zwischen USD-Stablecoins und anderen Währungen und garantiert, dass jeder Unitas-Stablecoin bedingungslos in die richtige Menge USD-Stablecoins umgewandelt werden kann."Das Ziel ist es, einen USD-Stablecoin in eine lokale Währungseinheit zu 'vereinheitlichen' und so den Menschen in Schwellenländern einfache und effiziente Transaktionen zu ermöglichen", erklärte Wayne Huang (https://resources.unitas.foundation/wayne), Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Unitas Foundation. "Wir freuen uns über globale Mitglieder und Mitwirkende wie CEX, DEXs und OTC-Desks, die mit uns gemeinsam das Ökosystem weiter ausbauen wollen".Die Unitas Foundation ist eine Non-Profit-Organisation, die von Veteranen des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs und der Blockchain gegründet wurde. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Matt Huang (https://resources.unitas.foundation/matt), Venture Partner von Draper Dragon, Titan Cheng (https://resources.unitas.foundation/titan), Titan Cheng, CEO der BitoGroup, Jerry Li (https://resources.unitas.foundation/jerry-li), CEO von Term Structure, David Pan (https://resources.unitas.foundation/david-pan), Gründer der ACE Digital Assets Management Group, Ethan Yang (https://resources.unitas.foundation/ethan), ehemaliger Direktor der Societe Generale und Leiter von Matrixport Taiwan, Winston Hsiao (https://resources.unitas.foundation/winston), Mitbegründer und CRO von XREX, sowie Sun Huang (https://resources.unitas.foundation/sun) CISO und General Manager von XREX."Dies ebnet das Spielfeld für Schwellenländer und Unternehmer, indem es ihre finanzielle Souveränität stärkt und sie in das globale Finanz- und DeFi-System integriert", erklärte Jerry Li.Informationen zu Unitas FoundationDie Unitas Foundation (http://unitas.foundation/) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2022 gegründet wurde. Unitas Protocol (https://wiki.unitas.foundation/) betreibt exogen überreservierte Stablecoins, die an die Währungen der Schwellenländer gekoppelt sind. Diese Stablecoins setzen das Potenzial von Schwellenländern frei, indem sie ausländische Investitionen, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, globalen Marktzugang, DeFi-Beteiligung, effiziente USD-Liquidität und mehr ermöglichen.Um mehr über die Unitas Foundation zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website (http://unitas.foundation/) (https://unitas.foundation), Wiki (https://wiki.unitas.foundation/), Telegram (https://t.me/unitasprotocol), Twitter, (https://twitter.com/UnitasProtocol) Blog (https://medium.com/@unitas.foundation) oder schreiben Sie eine E-Mail an team@unitas.foundation.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2000987/Unitized_Stablecoins__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unitas-foundation-veroffentlicht-whitepaper-zum-ersten-vereinheitlichen-stablecoin-protokoll-301746284.htmlPressekontakt:Yoyo Chih Wei Yu,yoyoyu@xrex.io,+886-916386208Original-Content von: Unitas Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168529/5441048