Köln/Berlin (ots) -Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) entsendet morgen von Köln aus sein Schnelleinsatzteam (FAST) in die Provinz Hatay im türkischen Erdbebengebiet. Das 16-köpfige Team wird zwei Trinkwasseranlagen aufbauen und hat Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial dabei."Wir alle sind erschüttert über das Ausmaß der Erdbeben im Südosten der Türkei und im Norden Syriens", sagt der ASB-Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein. "Die Menschen brauchen jetzt unsere Hilfe. Medikamente und sauberes Trinkwasser werden dringend benötigt. Sauberes Trinkwasser hilft, Infektionskrankheiten vorzubeugen." Mit den beiden Trinkwasseranlagen können etwa 1.000 Menschen pro Tag versorgt werden.Das Schnelleinsatzteam mit Einsatzkräften aus ganz Deutschland wird zwei Wochen lang vor Ort sein und danach von zwei weiteren Teams abgelöst, die ebenfalls 14 Tage bleiben. Zu den ehrenamtlichen Einsatzkräften gehören neben Expert:innen für Logistik und Trinkwasseraufbereitung auch eine Psychologin und medizinisches Personal. Sie sind für solche Einsätze umfassend geschult und ausgebildet und werden von ihren Arbeitgebern für den Einsatz freigestellt. Einsatzleiter des ersten Teams ist Florian Hauke, ein Mitarbeiter des ASB-Bundesverbandes, der über Erfahrung als Katastrophenhelfer im Ausland verfügt.Logistische Unterstützung erhält der ASB von der Firma German Airways, die für den Hinflug des ersten Teams und einen Teil der Ausrüstung ein Flugzeug zur Verfügung stellt. Der andere Teil der Ausrüstung ist seit Montag, den 13. Februar, mit einem LKW in das Erdbebengebiet unterwegs. Das Fahrzeug hat die Zeitfracht Logistik GmbH, wie German Airways ein Unternehmen der Zeitfracht, ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt.Zur Ausrüstung gehören Zelte für die Unterkunft des Teams sowie Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial, Krankentragen, zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Generatoren und Zeltheizungen.Den Einsatz des FAST hat ein dreiköpfiges Vorausteam des ASB vorbereitet, das einen Tag nach dem Erdbeben in die Türkei gereist ist.Nach Beendigung des FAST-Einsatzes wird der ASB die Menschen in der Erdbebenregion weiterhin durch geeignete Maßnahmen unterstützen.Auf seiner Homepage ruft der ASB unter dem Stichwort "Erdbeben in der Türkei und Syrien" zu Spenden auf: https://www.asb.de/spenden-stiften/online-spendenDas Einsatzteam in der Türkei steht für Interviews zur Verfügung.Der Arbeiter-Samariter-BundDer Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) ist eine Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation mit 1,4 Mio. Mitgliedern. Als Hilfsorganisation ist der ASB in den Kernbereichen Rettungs- und Sanitätsdienst tätig, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Erste-Hilfe-Ausbildung und der weltweit humanitären Hilfe. Als Wohlfahrtsverband bietet der ASB vielfältige Angebote in den Bereichen Altenhilfe und Pflege, Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe. Für den ASB sind über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 20.000 Ehrenamtliche tätig.German AirwaysGerman Airways ist die zweitälteste deutsche Fluggesellschaft: Sie wurde1955 gegründet und fliegt seit 2020 unter dem Namen German Airways. Das Unternehmen ist weltweit im Leasing- und Chartergeschäft tätig. Die Flugzeugflotte der Airline umfasst derzeit acht Embraer E190. German Airways fliegt im weltweiten Leasing für namhafte Fluggesellschaften, als Charterfluggesellschaft sowie für Unternehmen, Profisportvereine und Privatpersonen.