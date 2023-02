Das Währungspaar EUR/USD konnte am Vortag am wichtigen 50er-EMA nach oben abprallen und Kurs auf den 10er-EMA bei 1,076 USD nehmen. In den Vortagen ist EUR/USD nach unten abgeprallt und hatte damit den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt. Ob nun der Durchbruch nach oben gelingt und damit ein weiteres Kaufsignal generiert wird? Zuvor hieß es im Insight: "Es könnte nun wie bereits zuvor zu einem erneuten Abprall am 50er-EMA im Tageschart nach oben ...

