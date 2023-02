Die Aktien von Aixtron befinden sich aktuell in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Dabei konnten die Titel am Vortag kräftig ansteigen und die Erholung am heutigen Dienstag bis 25,87 Euro fortsetzen. Dann kamen die Aktien wieder etwas zurück und zeigen sich aktuell bei 25,60 Euro tiefer. Zudem mit einer bärischen Tageskerze. Die Aktien könnten nun weiter unter Druck geraten und vor einer neuen Abwärtsbewegung stehen. Es bietet sich unverändert ...

