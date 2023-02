Valneva hat die Rekrutierung und Impfung von Jugendlichen für die Phase-3-Studie VLA1553-321 mit dem Chikungunya-Impfstoffkandidaten (VLA1553) abgeschlossen. Erste Ergebnisse der Studie werden Mitte 2023 erwartet. Das primäre Ziel der Studie ist die Untersuchung der Sicherheit und Immunogenität 28 Tage nach einer Einmalimpfung mit VLA1553. Es wird erwartet, dass die Studie mit Jugendlichen auch die Zulassung des Impfstoffs in Europa und Brasilien unterstützt, was die erste potenzielle Zulassung für den Einsatz in endemischen Bevölkerungsgruppen wäre, so das Unternehmen. Nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums (SVS) ist die Zahl der Chikungunya-Fälle in Brasilien im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 exponentiell gestiegen. Anfang ...

