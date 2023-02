Mainz (ots) -Das ZDF ist für die Produzentinnen und Produzenten auch in Zeiten von außergewöhnlichen Kostensteigerungen und Inflationsentwicklungen ein verlässlicher Partner.Darum wird der Sender nach Konsultationsgesprächen mit der Filmbranche und der Produzentenallianz die inflationsbedingten Teuerungen im Rahmen der Vertragsgestaltung angemessen berücksichtigen. Auch die Finanzausstattung der Auftragsproduktionen soll vorläufig erhöht werden, um sich auf diesem Weg an den aktuellen Mehrkosten der Produzentinnen und Produzenten zu beteiligen.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Wir haben die Produktionsfirmen bereits bei den durch Corona bedingten Mehrkosten unterstützt und uns am Ausfallfonds beteiligt. Jetzt leisten wir erneut einen Beitrag dazu, die vielfältige Produzentenlandschaft auch in schwierigen Zeiten zu erhalten."KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-1-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5441100