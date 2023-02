Vancouver, British Colombia und Salt Lake City, Utah / 14. Februar 2022 - US Critical Metals Corp. (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-metals-corp/) ("USCM") (TSXV: USCM, OTCQB: USCMF; FSE: 0IU0) und US Critical Materials Corp. ("Materials Corp.") (zusammen die "Partner") freuen sich, die Ergebnisse der Oberflächenprobenentnahme auf dem Seltenerdprojekt Sheep Creek im Südwesten Montanas ("Sheep Creek" oder das "Projekt") bekannt zu geben. Die Partner erhielten die Analyseergebnisse für 41 Splitter-/Kanal- und Schürfgesteinsproben, die im Herbst 2022 entnommen wurden. Die Probenentnahme umfasste Gebiete in der Nähe der unterirdischen Gruben, die in den späten 1950er Jahren von der Continental Columbium Company für die Niobmineralisierung erschlossen wurden, sowie neue Karbonatitaufschlüsse nördlich, südlich und westlich der historischen Gruben. Die historischen Gruben und das Grundstück wurden bisher noch nicht auf Seltenerdmineralisierungen untersucht. Die Proben wurden von Activation Laboratories (Actlabs) mit Sitz in Ancaster, Kanada, analysiert.

Höhepunkte des Oberflächenprobenahmeprogramms

- Fortgesetzte Bestätigung, dass Sheep Creek eines der hochgradigsten Seltene Erden-Projekte in den USA ist, und weitere Verfeinerung der Bohrziele in den vorrangigsten Zonen der ober- und unterirdischen Mineralisierung.

- Insgesamt 37 Karbonatitproben enthüllten eine Seltene Erden-Mineralisierung mit Gehalten von bis zu 171.317 ppm (17,13 %) Gesamtgehalt an Seltenen Erden ("TREE"; Probe Nr. 21045), einschließlich 22.910 ppm (2,29 %) kombiniertem Neodym und Praseodym ("NdPr"), die die begehrtesten der LREE-Gruppe sind.

- Bis heute haben die Partner 78 Oberflächenproben von ausgedehnten Karbonatitaufschlüssen im nördlichen Teil des Projektgebiets entnommen. Diese Ergebnisse zeigen einen durchschnittlichen Gehalt von 41.512 (4,1 %) TREE, einschließlich durchschnittlich 5.882,9 ppm (0,58 %) Neodym und Praseodym.

- Die Karbonatite bei Sheep Creek sind stark mit leichten Seltenen Erden ("LREE") angereichert, mit einem Durchschnittswert von 4,14 % im Vergleich zu 132,9 ppm für schwere Seltene Erden ("HREE").

- Die vorläufige Evaluierung des Projektgebiets hat auf einem Drittel der von den Partnern abgesteckten Gesamtfläche stattgefunden. Es müssen noch beträchtliche zusätzliche Flächen erkundet werden und es wird erwartet, dass weitere Karbonatite identifiziert werden.

Tabelle 1 fasst die Proben zusammen, die im Rahmen der beiden Programme zur Entnahme von Gesteinsproben an der Oberfläche in den Jahren 2021 und 2022 entnommen wurden. Die Partner werden die Ergebnisse in detaillierte geologische Karten eingeben und weitere Ergebnisse, einschließlich Untergrund-, Flusssediment- und Bodenproben, in Kürze vorlegen. Die Integration der geologischen Kartierung von 2022 und der geochemischen Studien wird den Partnern bei der Planung einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung im Jahr 2023 helfen und das Verständnis der seltene Erden enthaltenden Strukturen verbessern.

Abbildung 1. Statistische Zusammenfassung der Oberflächengesteinsproben, die während der Oberflächenkampagnen 2021 und 2022 im Sheep Creek Projekt, Ravalli County, Montana, gesammelt wurden. Die Daten sind als LREE (obere Tabelle) und HREE (untere Tabelle) organisiert.

Abbildung 2. Kuchendiagramm, das die relative Verteilung von LREE aus dem Sheep Creek Projekt zeigt.

Die Ergebnisse dieser gemeinsamen Explorationsprogramme, die in Abbildung 1 dargestellt sind, werden zur Erstellung eines ersten Bohrplans verwendet, der dem US Forest Service in Form eines Betriebsplans vorgelegt wird. Das Projekt wurde bereits im Jahr 2012 für Bohrungen genehmigt und die Partner sind zuversichtlich, dass das Projekt erneut die erforderlichen Genehmigungen für Bohrungen auf den identifizierten Zielen erhalten wird. Im Laufe des Genehmigungsverfahrens werden die Partner versuchen, das zusätzliche Acreage, das 2022 abgesteckt wurde, weiter zu erkunden.

Abbildung 3. Standort und Gesamt-LREE-Werte für Proben, die in den Jahren 2021 und 2022 aus Oberflächenkarbonatiten entnommen wurden, Sheep Creek Project, Ravalli Co., MT.

Management-Kommentar

Herr James Hedrick, Präsident der US Critical Materials Corp. kommentiert: "Im Laufe meiner Karriere, in der ich Seltene Erden-Liegenschaften in den USA evaluiert habe, bin ich noch nie auf eine Liegenschaft gestoßen, die solche Gehalte wie Sheep Creek aufweist. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Projekt auch weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse liefern und unser Ziel, ein neues Seltene-Erden-Destination in Bezirksgröße zu eröffnen, um den kritischen Bedarf der US-Industrie und der Regierung an Seltenen Erden zu decken, weiter vorantreiben wird."

Herr Darren Collins, Chief Executive Officer und Director von USCM, kommentiert: "Diese Probenergebnisse bestätigen weiterhin unsere Investitionen und bestätigen, dass Sheep Creek eines der höchstgradigen Seltenerdprojekte in den USA ist. Besonders ermutigend ist, dass in allen Karbonatitproben eine Seltene Erden-Mineralisierung nachgewiesen wurde und dass neue Karbonatite für weitere Folgearbeiten identifiziert wurden."

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Im Juni 2022 besuchte Robert J. Johansing, BSc (Geologie), MSc (Wirtschaftsgeologie), eine unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (die "QP"), die Karbonatite bei Sheep Creek, um die geologische Umgebung und das Vorhandensein der festgestellten Mineralisierung zu bestätigen. Zu diesem Zeitpunkt empfahl die QP detaillierte Kartierungen und Probenahmen über den Karbonatiten und in den historischen Grubenbetrieben sowie Erkundungsaktivitäten. Der QP sind keine Mineralressourcenschätzungen für Sheep Creek bekannt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von der QP geprüft und genehmigt. Dazu gehörte auch eine Überprüfung der Laborergebnisse und -zertifikate.

Die Proben wurden von Activation Laboratories mit Sitz in Ancaster, Kanada (Actlabs"), analysiert. Actlabs ist ein unabhängiges, nach ISO/IEC 17025 zertifiziertes Labor. Interne Standards und Leerproben wurden für alle REEs und Hauptelementoxide eingesetzt. Zusätzliche Standards wurden von den Partnern eingesetzt und stimmen gut mit den zertifizierten Werten der Standards überein. Alle Proben wurden auf 95 % -200 mesh gemahlen, um eine vollständige Fusion mit Lithiummetaborat/Tetraborat zu gewährleisten, und mittels ICP-OES und ICP-MS analysiert. Die Zr-Nb-Ta-Hf-Werte sind halbquantitativ, da P2O5 über 0,3 % liegt.

Weitere Informationen zu den Analyse- und Testverfahren von Actlabs finden Sie unter www.actlabs.com. Das Qualitätssystem von Actlabs überwacht alle Schritte und Phasen des Betriebs. Das Qualitätssicherungsprogramm deckt alle Bereiche des Probentransports, der Sammlung, der Vorbereitung, der Analyse und der Datenberichterstattung ab.

Überblick über das Projekt

Sheep Creek befindet sich im Ravalli County im Südwesten von Montana. Sheep Creek erstreckt sich über 223 Lode Claims, die etwa 4.500 Acres Gesamtland ausmachen. Die Claims befinden sich auf mehrfach genutztem Land, das vom US Forest Service verwaltet wird. Die von der US Critical Materials Corp. Ende 2021 durchgeführten Explorationsaktivitäten haben im Explorationsgebiet Sheep Creek mehr als 50 Karbonatit-Dikes identifiziert. Die Karbonatite sind bis zu drei Meter breit und können über mehr als 300 Meter entlang des Streichens verfolgt werden. Zu den wichtigsten identifizierten Erzmineralien gehören Ancylit, Allanit, Monazit mit niedrigem Thoriumgehalt und Kolumbit. Die Erzgänge sind wertvoll, da sie leichte Seltene Erden und andere strategische Metalle enthalten. Historische Schürf- und Gesteinssplitterproben von Karbonatiten deuten auf das Potenzial für eine hochgradige Mineralisierung mit insgesamt bis zu 18,0 % Seltenerdelementen hin, einschließlich 2,4 % (23.810 ppm) Neodym und Praseodym, sowie Niob und andere strategische Metalle.

Über US Critical Metals Corp.

US Critical Metals Corp. ("USCM") konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die Versorgung der USA mit kritischen Metallen und Seltenen Erden, die für die Wirtschaft des neuen Zeitalters von entscheidender Bedeutung sind, weiter sichern werden. Gemäß Optionsvereinbarungen mit privaten kanadischen und amerikanischen Unternehmen bestehen die Vermögenswerte von USCM aus vier Vereinbarungen, von denen jede USCM das Recht einräumt, Anteile an fünf auf Entdeckungen ausgerichteten Projekten in den USA zu erwerben. Zu diesen Projekten gehören das Lithiumprojekt Clayton Ridge in Nevada, das Seltene-Erden-Projekt Sheep Creek in Montana, das Kobaltprojekt Haynes in Idaho, das Seltene-Erden-Projekt Lemhi Pass in Idaho und das Uranprojekt Long Canyon in Idaho. Ein erheblicher Prozentsatz der weltweiten Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenen Erden stammt aus Ländern mit Interessen, die denen der USA zuwiderlaufen. USCM beabsichtigt, Mineralressourcen zu erkunden und zu entwickeln, die kurz- und langfristig von strategischem Wert für die Förderung der US-Interessen sind.

Über US Critical Materials Corp.

US Critical Materials Corp. ist ein privates Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltene Erden mit Besitzungen in Montana und Idaho. Die künftige Erschließung der Grundstücke umfasst weitere Explorationen, geologische Kartierungen, Probenahmen und Analysen sowie Bohrungen mit dem Ziel, eine künftige Ressourcen- und Reservenschätzung durchzuführen. Die Lagerstätten in Sheep Creek sind einzigartig, da sie, wie bereits erwähnt, einen geringen Thoriumgehalt aufweisen, der einen Abbau mit minimalen Umweltschäden ermöglicht. Das Ziel von US Critical Materials ist es, seine Liegenschaften mit strategischen Partnern zu erschließen, die über das Kapital und die Erfahrung verfügen, um die kritischen Mineralien zu erkunden, abzubauen und zu gewinnen. US Critical Materials Corp. hat seinen Sitz in Salt Lake City, Utah.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Darren Collins

CEO und Direktor

US Critical Metals Corp.

Telefon: 1-786 633-1756

http://www.uscmcorp.com

Rachel Winn

Betriebsdirektor

US Critical Materials Corp.

Telefon: 1-801 322 3401

http://www.uscriticalmaterials.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

