Toronto (ots/PRNewswire) -Ergebnisse einer neuen klinischen Studie mit MolecuLight-Bildgebung von diabetischen Fußgeschwüren führen zu einer neuen diagnostischen Terminologie, die ein proaktives Infektionsmanagement ermöglichtMolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung, das erhöhte bakterielle Belastungen in und um Wunden lokalisiert und nachweist, gab die Veröffentlichung von "Point-of-care fluorescence imaging reveals extent of bacterial load in diabetic foot ulcers"1 im International Wound Journal bekannt. Die Publikation berichtet über die Analyse von 138 diabetischen Fußgeschwüren, wobei das häufige Vorhandensein von Heilungsverzögerungen und erhöhter bakterieller Belastung hervorgehoben wird, die durch klinische Standardbeurteilung, Fluoreszenzbildgebung (MolecuLight i:X®) und quantitative Mikrobiologie festgestellt wurden.Das Aufkommen von Daten über den Zusammenhang zwischen bakterieller Belastung und Heilung in den letzten zehn Jahren sowie diese aktuelle Studie veranlassten die Studienautoren David G. Armstrong, Michael E. Edmonds und Thomas E. Serena dazu, eine neue klinische Terminologie zu definieren: chronische inhibitorische Bakterienbelastung (CIBL). CIBL wird definiert als "das chronische Vorhandensein von bakteriellen Mikroorganismen in einer Wunde oder dem sie umgebenden Gewebe mit einer Belastung, die das Gewebe schädigen und die Heilung behindern kann sowie ein klinisches Eingreifen erfordert, mit oder ohne Vorhandensein klinischer Symptome".Die MolecuLight-Fluoreszenzbildgebung ist derzeit die einzige Möglichkeit, CIBL am Ort der Behandlung zu erkennen und zu lokalisieren. Dieser Begriff ermöglicht die proaktive Diagnose von CIBL in einem frühen Stadium der bakteriellen Infektion, um deren gezielte Entfernung zu erleichtern, die Heilung zu fördern und die Folgen der Infektion bei häufig asymptomatischen diabetischen Geschwüren zu verhindern.Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:- Weniger als 12 % der diabetischen Geschwüre wiesen klinische Symptome von Bakterien und Infektionen auf, obwohl in über 90 % eine Belastung von >104 KBE/g vorlag (durchschnittliche Bakterienbelastung von 108 KBE/g). Selbst als die bakterielle Belastung auf >108 KBE/g anstieg, nahm der Nachweis von klinischen Anzeichen und Symptomen einer Infektion nicht zu.- Bakterienbelastungen von mehr als 104 KBE/g können die Wundheilung durch verschiedene biologische Mechanismen verhindern und sind für viele neuartige Therapien kontraindiziert. Diese Studie zeigte, dass das Auftreten einer verzögerten Heilung mit der bakteriellen Belastung zunahm.- Die Fluoreszenzbildgebung mit MolecuLight erhöhte die Sensitivität für den Nachweis von CIBL bei einer Belastung von 104-109 (p < 0,0001) und erreichte bei einer Bakterienbelastung von >108 KBE/g einen Spitzenwert von 92,6 %. Dies war 8,3 Mal besser als die klinische Standardbewertung allein.- Die Fluoreszenzbildgebung zeigte außerdem, dass 84,2 % der Geschwüre eine hohe Belastung in der Wundumgebung aufwiesen - ein Bereich, der häufig übersehen wird.Die Infektionsprävention ist ein wichtiges Ziel bei der Einführung, Anwendung und Verwaltung von CIBL. CIBL ist das Ergebnis des langjährigen Engagements dieser erfahrenen Wundpfleger für ein proaktives Wundmanagement, da sie die verheerenden Folgen einer verzögerten Behandlung aus erster Hand erfahren. "Die Infektion ist der größte Zerstörer des diabetischen Fußes. Dies ist der letzte gemeinsame Weg für die meisten Amputationen, und wir müssen sie so früh wie möglich in ihrem natürlichen Verlauf bekämpfen", sagt Dr. Michael E. Edmonds, einer der Autoren der Studie und beratender Diabetologe an der Diabetic Foot Clinic, King's College Hospital Foundation Trust in London, GB. "Die Lokalisierung von CIBL und eine proaktive Behandlung sind eine entscheidende Strategie, um unnötige Amputationen zu vermeiden und Leben zu retten", schließt er.Da MolecuLight das einzige Gerät ist, das in der Lage ist, erhöhte bakterielle Belastungen in Wunden in Echtzeit zu erkennen, können Regionen mit CIBL nicht-invasiv und genau erkannt und kartiert werden. Das Gerät bietet Klinikern ein unmittelbares Feedback, das sie bei ihren therapeutischen Entscheidungen in einer Reihe von klinischen Bereichen von der Ambulanz bis zum Operationssaal unterstützt. Mehrere Routineverfahren werden durch seine bewährten Fähigkeiten verbessert, wie z. B. Debridement, Wundhygiene und Vorbereitung auf neuartige Therapien, was nicht nur zu besseren Ergebnissen führt,3,4 sondern auch zu einem rationelleren Ressourcenverbrauch und einem verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika.4"Die Fluoreszenzbildgebung mit MolecuLight ist auch für den Umgang mit antimikrobiellen Mitteln von Bedeutung. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, dass etwa 70 % der Patienten mit diabetischen Fußgeschwüren irgendwann im Laufe ihrer Behandlung Antibiotika verschrieben bekommen und über 80 % antimikrobielle Verbände3, und zwar oft auf willkürliche Art und Weise", sagt Dr. Thomas Serena, Studienautor und Gründer und medizinischer Leiter von The SerenaGroup®. "Die diagnostische Unsicherheit wurde als ein Schlüsselfaktor für den übermäßigen Einsatz von Antibiotika in der Wundversorgung genannt. Fluoreszenzsignale als bildgebender Echtzeit-Biomarker für CIBL könnten es den Ärzten ermöglichen, hygienische Strategien zur Beseitigung von Bakterien wirksamer einzusetzen, anstatt auf Antibiotika zurückzugreifen.""Die Definition der Entstehung einer Infektion und ihrer Lösung ist eine klinische Frage", bemerkt Dr. David G. Armstrong, Studienautor, Professor für Chirurgie an der University of Southern California und Gründer und Co-Direktor der Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA). "Das Problem ist, dass viele objektive lokale Anzeichen bei einer chronischen Wunde abgestumpft sein können, und es ist wahrscheinlich, dass wir noch nicht effektiv messen, was wir behandeln. Die Fluoreszenzbildgebung der chronischen inhibitorischen Bakterienbelastung (CIBL) ist in der Lage, die derzeitigen Paradigmen der Wundbehandlung zu verändern. Die Geräte MolecuLight i:X und DX sind die einzigen bildgebenden Geräte für den Echtzeitnachweis von erhöhter Bakterienlast in Wunden, die von der FDA zugelassen und von CE und Health Canada genehmigt wurden. Sie werden aufgrund ihrer klinischen Evidenz, die über 65 von Experten begutachtete Veröffentlichungen mit 1.500 Patienten umfasst, von führenden Wundversorgungseinrichtungen weltweit eingesetzt. Erhältlich unterhttps://woundinfection-institute.com/3 Price N. Routine fluorescence imaging to detect wound bacteria reducesantibiotic use and antimicrobial dressing expenditure while improving healingrates: retrospective analysis of 229 foot ulcers. Diagnostics (Basel).2020;10(11):927.4 Rahma S, Woods J, Nixon JE, Brown S, Russell DA. The use of point-of-carebacterial autofluorescence imaging in the Management of Diabetic Foot Ulcers: apilot randomised controlled trial. Diabetes Care. 2022;45:1601-1609.Informationen zu MolecuLight Inc.MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine patentrechtlich geschützte Plattformtechnologie für fluoreszierende Bildgebung entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. Die kommerziellen Geräte von MolecuLight, zu denen die Fluoreszenz-Bildgebungssysteme MolecuLight i:X® und DX gehören, sind tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den Echtzeit-Nachweis und die Lokalisierung von Bakterienlast in Wunden und die digitale Wundmessung. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Rückvergütungsprogramm. Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für den Behandlungsaufwand des Arztes zur Durchführung einer Fluoreszenz-Bildgebung zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung und eine Vergütung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department (HOPD)) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center (ASC)) mittels einer APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification (APC)). 