HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Heidelberger Druck nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Der Druckmaschinenhersteller habe einen starken Auftragseingang verzeichnet, der auf diesem hohen Niveau bleiben dürfte, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die operativen Margen (Ebit) sollten sich ungefähr auf dem aktuellen Niveau behaupten./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007314007

