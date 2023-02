Während Nevgold Corp. (WKN A3CTE1 / TSXV NAU) auf seinem Nutmeg Mountain-Projekt bereits bohrt, soll die erste Runde der Bohrungen des Jahres 2023 auf dem Limousine Butte-Projekt in Nevada in Kürze beginnen. Nach dem erfolgreichen Bohrprogramm des vergangenen Jahres will das Unternehmen seine Aktivitäten nun zudem erheblich ausweiten.2022 hatte Nevgold ein Bohrprogramm von 10.000 Metern auf Limousine Butte durchgeführt. Dazu gehörten sowohl Infill-Bohrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...