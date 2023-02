DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Februar (vorläufige Fassung)

=== 07:15 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 4Q 08:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+10,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+10,5% gg Vj 09:30 LU/Stabilus SA, HV 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember *** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1,25%-Bundesanleihe 2048 über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 0-prozentigen Bundesanleihe 2052 über 1,5 Mrd Euro 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q 13:00 DE/Regierungs-PK 13:15 FI/Bundesfinanzminister Lindner, finnische Finanzministerin Saarikko, PK nach Treffen, Helsinki *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: -20,3 zuvor: -32,9 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Plenardebatte im Europa-Parlament zu EZB-Jahresbericht 2021, Brüssel *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,0% zuvor: 78,8% 15:45 DE/Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und Forschung, Übergabe des Gutachtens 2023 an Bundeskanzler Scholz *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q - BE/Abschluss des zweitägigen Treffens der Nato-Verteidigungsminister - EU/Europa-Parlament, Sitzung zu bevorstehendem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine - EU/Inkrafttreten des Preisdeckels für Gas im Großhandel - US/Budgetbüro des Kongresses veröffentlicht Haushalts- und Wirtschaftsprognose sowie Bericht zur Schuldengrenze ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

