Freiburg (ots) -Syrien benötigt dringend mehr Hilfe - Mittel- und langfristige Versorgung der Menschen muss jetzt sichergestellt werden - Caritas Aleppo hat Hilfen intensiviertCaritas international begrüßt die Öffnung von weiteren Grenzübergängen durch Syrien zur besseren Versorgung der Erdbebenopfer im Nordwesten des Landes. "Angesichts der dramatischen Lage in diesem Teil des Erdbebengebietes ist es höchste Zeit, dass Syrien sich jetzt bewegt hat und zwei weitere Grenzübergänge zur Türkei öffnen wird", sagt Oliver Müller, Leiter des Hilfswerks des Deutschen Caritasverbandes. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als fünf Millionen Menschen in Syrien durch das Beben obdachlos geworden sind. Bislang war mit Bab al-Hawa nur ein Grenzübergang offen, er wirkte als Nadelöhr, was schnelle und umfassende Hilfe verhinderte. Die betroffenen Menschen im Nordwesten Syriens sind bislang weitgehend auf sich allein gestellt. "Die Hilfe in Syrien muss schnell ausgeweitet werden", fordert Oliver Müller.Während die Such- und Rettungsdienste ihre Bemühungen, Menschen aus den Trümmern zu retten, nach und nach einstellen und sich zurückziehen, müssen sich die Hilfsmaßnahmen nun auf die mittel- und langfristige Versorgung der Menschen im Erdbebengebiet konzentrieren. Derweil hat die Caritas im syrischen Aleppo mit umfangreichen Verteilaktionen von Lebensmitteln, Hygieneartikeln sowie von Haushaltsgegenständen wie Matratzen ihre Hilfen intensiviert. Unterstützt wird die Caritas Aleppo dabei von Helfern der Caritas Libanon, die nach Syrien eingereist sind. "Die Solidarität im Netzwerk der Caritas ist groß", sagt Oliver Müller. Das sei wichtig, denn nur so lasse sich diese außergewöhnlich schwere Katastrophe bewältigen.Der Bedarf an Hilfsgütern ist riesig, zudem begünstigen zerstörte Wasser- und Abwasserleitungen die Ausbreitung von Seuchen. "Die Menschen in der Krisenregion sind zutiefst traumatisiert. Ihnen muss auch psychologisch geholfen werden, eine Aufgabe, der sich die Caritas aus langfristig stellen wird", kündigt Oliver Müller an.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.