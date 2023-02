DJ MÄRKTE USA/Wall Street nach Inflatonsdaten etwas fester erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich am Dienstag nach Veröffentlichung von mit Spannung erwarteten Inflationsdaten eine etwas festere Eröffnung ab. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Januar nicht so deutlich abgeschwächt wie von Volkswirten prognostiziert. Allerdings war die Abweichung von den Vorhersagen zu gering, um Zinsängste zu schüren. Die Daten dürften der US-Notenbank keinen Grund liefern, "stärker zu bremsen", wie ein Marktteilnehmer meint.

Der Dollar zog nach den Daten zunächst an, kommt aktuell aber wieder zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen etwas von ihren Tagestiefs, liegen aber noch immer unter den Niveaus des Vortags.

Daneben geht die Bilanzsaison weiter. Unter anderem hat Arista Networks mit Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Aktie sinkt gleichwohl vorbörslich um 1 Prozent. Besser als erwartet hat auch der Autoverleiher Avis Budget (+1,4%) im vierten Quartal abgeschnitten. Überraschend stark sind ferner die Geschäftszahlen von Palantir (+14%) ausgefallen. Für das Unternehmen war das vierte Quartal nach GAAP das erste profitable überhaupt. Leicht positiv werden ferner die Geschäftszahlen von Coca-Cola (+0,3%) aufgenommen.

Ford tendieren kaum verändert. Der Automobilkonzern will in Europa in den kommenden drei Jahren 3.800 Arbeitsplätze abbauen und begründet dies mit der Umstellung auf Elektromobilität.

Die Ölpreise fallen, nachdem die USA Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben haben. Übergeordnet stütze jedoch die Entscheidung Russlands, in Reaktion auf die westlichen Sanktionen die tägliche Fördermenge um 500.000 Barrel Öl zu reduzieren, heißt es.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,54 +0,5 4,54 12,1 5 Jahre 3,92 +0,4 3,92 -8,0 7 Jahre 3,82 -0,1 3,82 -14,8 10 Jahre 3,70 -0,5 3,70 -18,1 30 Jahre 3,78 -0,2 3,78 -19,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0763 +0,4% 1,0737 1,0716 +0,6% EUR/JPY 142,48 +0,3% 141,67 142,30 +1,5% EUR/CHF 0,9879 +0,2% 0,9855 0,9873 -0,2% EUR/GBP 0,8813 -0,3% 0,8830 0,8836 -0,4% USD/JPY 132,34 -0,1% 131,94 132,78 +0,9% GBP/USD 1,2213 +0,6% 1,2160 1,2129 +1,0% USD/CNH (Offshore) 6,8218 -0,0% 6,8228 6,8294 -1,5% Bitcoin BTC/USD 21.729,56 +0,4% 21.760,26 21.645,66 +30,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,79 80,14 -1,7% -1,35 -2,1% Brent/ICE 86,00 86,61 -0,7% -0,61 +0,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 53,05 51,71 +2,6% +1,34 -30,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.861,77 1.853,60 +0,4% +8,17 +2,1% Silber (Spot) 21,84 22,03 -0,8% -0,19 -8,9% Platin (Spot) 950,13 958,00 -0,8% -7,88 -11,0% Kupfer-Future 4,09 4,06 +0,7% +0,03 +7,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

February 14, 2023

