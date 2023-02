RHI Magnesita hat einen Kooperationsvertrag mit dem australischen Cleantech-Unternehmen MCi Carbon unterzeichnet. Die Technologie von MCi bietet laut RHI Magnesita eine sichere und rentable Möglichkeit, CO2 dauerhaft zu binden. Der chemische Prozess, die so genannte Mineralkarbonatisierung, erzeugt eine Reihe von Materialien, darunter Magnesiumkarbonat, indem Mineralien aus Nebenprodukten industrieller Prozesse karbonisiert werden. Für diese Klimalösung wurde MCi mit dem #1 Global Cleantech Pitch auf der COP26 in Glasgow ausgezeichnet. RHI Magnesita investiert mehrere Millionen in die Forschung und Entwicklung innovativer Technologien zur Reduktion von Kohlenstoffdioxidemissionen, um sein Ziel, ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden, zu erreichen. Das aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...